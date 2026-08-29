Sarı lacivertlilerin Trabzon’un elinden kaptığı Kojo Peprah Oppong, sadece stoperde değil, sağ bek ve sol bekte de görev yapabiliyor. Hızı, gücü ve pozisyon bilgisiyle güven veriyor…

Fenerbahçe’nin Nice’ten transfer ettiği Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, savunmaya tam anlamıyla ilaç olacak.

HER YERDE OYNUYOR

Trabzonspor ve Burnley’nin peşinden koştuğu 22 yaşındaki savunmacıyı, kesenin ağzını açarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir stoperden çok daha fazlasını aldı. Gerçek mevkii sağ stoper olmasına rağmen sol stoperde de oynayabilen Oppong, her iki bekte de görev yapabiliyor. Pozisyon bilgisi son derece yüksek olan Ganalı, klasik dörtlü savunmanın dışında üçlü dizilişte de rahatlıkla sorumluluk alabiliyor.

Her derde deva Peprah Oppong! Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı adeta bulunmaz Gana kumaşı

ARTIK RAKİPLER DÜŞÜNSÜN

Modern bir savunmacıda ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bünyesinde barındıran Oppong, güçlü fiziğiyle ikili mücadelelerde rakipleri için korkutucu bir figür olarak ön plana çıkarken hız ve çevikliğiyle de savunmaya ekstra güç katıyor. Birebirde son derece etkili olan Ganalı, savunma arkasına atılan toplarda da süratiyle güven veriyor. Yeniyle eskinin kusursuz bir karışımı olan Oppong, rakiplerle hızlı ve sert, topla ise yumuşak ve seri bir ilişki içinde. İsmail Kartal için mükemmel bir joker olacak Ganalı, takım için güç ve dev bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

Her derde deva Peprah Oppong! Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı adeta bulunmaz Gana kumaşı

MANU ÇILDIRDI: FERDİ HEYECANI

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Manchester United yolcusu. İngiliz devi, millî yıldız için Brighton’a 50 milyon poundluk teklif yaptı. Eğer anlaşma sağlanırsa bu paranın 10 milyon poundu Fenerbahçe’nin kasasına girecek.

TARİHÎ EŞLEŞME: HER YERDE SLAVİA

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