ÖZEL│ Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Oppong’un eski teknik direktörü Erol Ateş, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Forvetlere kök söktürür

Devler Ligi bileti alan ve yeni bir zafere odaklanan Fenerbahçe, kadrosuna dikkat çeken ve gelecek vaat eden bir ismi daha katmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Nice’in 22 yaşındaki stoperi Kojo Peprah Oppong ile anlaşma sağladı. Ganalı futbolcunun GIF Sundsvall takımında oynadığı dönem teknik direktörü olan Erol Ateş, öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Ateş, “Oppong, Şampiyonlar Ligi’ne hazır” diyerek taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi.

18 yıl aradan sonra Avrupa’nın 1 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan ve başarılara imza atmak isteyen Fenerbahçe, stoper hattını genç yıldız adayı Kojo Peprah Oppong ile güçlendirdi. Geçen sezon Nice formasıyla 43 resmi maçta forma giyen ve diri bir görüntü çizen Ganalı savunmacı, istikrarıyla da olumlu sinyaller verdi. Bugün sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’da olması beklenen 22 yaşındaki ismin potansiyelini İsveç Ligi’nden eski teknik direktörü Erol Ateş, Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

TEKNİK DİREKTÖR ATEŞ: LİGİN EN İYİ STOPERLERİNDENDİ

Kojo Peprah Oppong’un gelişim sürecine vurgu yapan teknik direktör Erol Ateş, “Oppong ile 2024 yılının ortasında İsveç 2.Lig (Superettan) ekiplerinden GIF Sundsvall’da beraber çalıştık. Yaklaşık 1,5 sene birlikte çalışma fırsatımız oldu. Oyuncu bize Norrköping takımından kiralanmıştı. Bize geldiğinde hamdı ve pişmesi lazımdı. Oyuncumuzun üzerine gerçekten çok titredik. Fiziksel anlamda üst seviyedeydi. Hızlı, atletik, çevik ve kuvvetli bir oyuncuydu. Ayaklarına çok hakimdi. İyi seviyede oyunu geriden kurabilme yeteneğine sahipti. Defansta çok iyi pozisyon alıyordu ve hava topu hakimiyeti gayet başarılıydı. Oppong, bizde görev yaptığı 1,5 yıl içinde ligin en iyi stoperleri arasında girdiği için Norrköping onu geri çağırmıştı. Nice, zaten 6 ay sonra da oradan Oppong’u kadrosuna kattı.” dedi.

Erol Ateş

“PREMİER LİG DEVLERİ DE İLGİLENDİ”

Öğrencisinin fiziksel ve teknik özelliklerine değinen Ateş, “Oppong, fiziksel olarak gerçekten üst seviyedeydi. Fiziksel özelliklerini tam olarak sahaya yansıtması için geliştirmeye çalıştık. Fiziksel kapasitesiyle taktiksel kapasitesi birebir aynıydı. Hem havadan hem de yerden oyunda her zaman domineydi. Taktiksel ve oyun anlamında gelişme gösterdiği için Norrköping takımında oynamaya başladı. Oppong ile o sezon Nice haricinde Premier Lig’in üst düzey kulüpleri de ilgileniyordu ama en çok parayı veren Nice oldu. Ayrıca Fransa futbolunu kendisine yakın gördü. Nice, ona büyük oranda ilk 11’de oynama garantisi de verdi. Oppong, böyle bir ligde oynama imkânı gördüğü için orayı seçti. Daha sonra Gana Milli Takımı’nda da forma şansı buldu.” dedi.

“FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR”

Ganalı oyuncunun dikkat çeken mücadelesine ayrı bir parantez açan 33 yaşındaki teknik adam, “Rakip forveti yıldırma mantalitesine sahip bir oyuncu. Onu üst seviyedeki stoperlerin sahip olduğu güce ve mantaliteye ulaştırmaya çalıştık. Oppong da zaten fiziğini kullanarak daha iyi yerlere gelebileceğini fark etti. Aynı zamanda taktiksel oyununu da geliştirmeye çalıştı. Her zaman girdiği ikili mücadele ve hava toplarını kazanma anlamında başarılı oldu. Bunları öğrendikten sonra kendisini daha da iyi kontrol etmeye başladı. Forvetlere gerçekten kök söktürürdü. Oppong, daha çok genç bir futbolcu. Fenerbahçe’nin ona destek çıkması ve arkasında durması lazım. Eğer bunları yaparlarsa Oppong da çok iyi işlere imza atar. Süper Lig, fiziksel mücadelenin ön planda olduğu bir lig. Fiziğini kullanarak başarılı oyunlar sergileyebilir. Fiziğinin haricinde taktiksel anlayışı, oyun felsefesi ve tekniği de üst seviyede olduğu için oraya transfer olduğunda avantajlı bir şekilde başlangıç yapacak.” diye konuştu.

“ŠKRİNİAR’DAN DAHA HIZLI”

22 yaşındaki stoperin savunmada Ake ve Škriniar’a karşı gireceği rekabete dikkat çeken Ateş, şöyle devam etti: “Oppong, Milan Škriniar’dan daha hızlı bir futbolcu. Birebirde onu geçmek hiçbir zaman kolay değil çünkü gerçekten hızlı. Stoperler bazen o kadar da hızlı olamayabilirler ama Nice, transfer etmeden önce Oppong’un gerçekten hızlı olduğunu görünce daha da çok ilgilenmeye başlamıştı. Mesela önde baskı yaptığında, arkaya atılan toplarda veya kontrataklarda Oppong’un takıma kazandıracağı avantaj, Škriniar’ın getirdiği avantajlardan çok daha fazla. O yüzden her iki taraf adına da çok mutlu oldum. O, savunma hattında eksik olan yerleri de kapatabilir. Bundan dolayı Ake- Škriniar ikilisini çok rahatlıkla zorlar ve ilk 11’de şans bulabilir.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE HAZIR”

Öğrencisinin her zaman diri bir görüntü çizdiğini söyleyen genç teknik adam, “Şu an Oppong’u Şampiyonlar Ligi’nde gözünüz kapalı oynatabilirsiniz. Basamakları çok hızlı çıktı. Hani bir futbolcunun genelde taktiksel oyun anlayışı biraz düşüktür veya fiziksel gücü yüksektir; işte Oppong, bu dengeyi yakalamak için çok çalıştı ve başardı. Dengeyi yakaladıktan sonra zaten patlama yaşadı. Her futbolcunun kırılma anı vardır; Oppong, bu kırılma anını çoktan geçti ve başarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi seviyelerine hazır olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer hazır olmasaydı zaten Nice gibi iyi analiz eden bir takım onu almazdı.” sözlerini sarf etti.

Erol Ateş

“2-3 KATINA AVRUPA’YA GERİ DÖNER”

Genç yıldız adayının ileride daha farklı seviyelerde oynayabileceğinin altını çizen Ateş, “2-3 katına Avrupa’ya yeniden gidebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe’ye hem başarı olarak hem de maddi anlamda getirisi çok olacaktır. Modern futbolda bir stoperin sahip olması gereken tüm özelliklere sahip. Mental ve fiziksel olarak hazır ve taktiksel olarak da gelişmiş durumda. Fenerbahçe, ekstra olarak oyuncuyla ilgilenirse onun çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Mesela bize geldiğinde biraz içine kapanık bir oyuncuydu. Bazı antrenmanlarda onu geliştirip, içindeki potansiyeli ve agresifliği ortaya çıkarmak için yakından ilgilendik. Bir dönem antrenman maçlarımızda forvet oyuncularımız ona karşı oynamak istemiyordu. Forvet oyuncularımız, “Oppong’a karşı bizi oynatma” diyorlardı. Çünkü çok agresif bir oyun tarzı vardı. Potansiyeli çok yüksek bir futbolcu. Onunla hava toplarına çıkmaya kimse cesaret edemezdi ve gerçekten güzel işler çıkarıyordu.” dedi.

“DEV KULÜPLERE KARŞI MÜCADELE VERDİ”

Öğrencisinin geçen sezon Ligue 1’de sergilediği mücadeleye değinen 33 yaşındaki çalıştırıcı, “Nice forması giydiği dönem PSG’ye karşı oynadı ve bu tarz dev kulüplere karşı gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Her hafta Fransa’nın zorlu ekiplerine karşı mücadele verdi. Sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen sol stoperde de oynatıyorlardı ama o pozisyonda da işinin hakkını veriyordu. O yaşta gerçekten iyi bir yeteneğe sahipti. Oppong, aslında sağ stoperde oynatılırsa daha çok verimli olur. Fenerbahçe’den sonra daha da öte bir seviyeye gidecek bir potansiyele sahip.” şeklinde konuştu.

Erol Ateş

“KARAKTER AÇISINDAN DA ÜST DÜZEY”

Fenerbahçe’nin mental anlamda da sağlam bir ismi transfer ettiğine dikkat çeken Erol Ateş, son olarak şunları söyledi: “Geldiği ilk dönemlerde kazandığı paranın neredeyse yarısından fazlasını ailesine yolluyordu. Şahsiyet ve karakter açısından Fenerbahçe, çok üst düzey bir oyuncu transfer etti. Çünkü futbol, bildiğiniz üzere bireysel bir spor değil. Kim analiz edip onu bulduysa gerçekten ellerine sağlık.”

| Kaynak: MUHAMMET DUMAN Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: MUHAMMET DUMAN

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