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Yargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis

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Yargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis
Fotoğraf Başlığı Yargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir kişinin daha önce kendi sosyal medya hesabında yayımladığı darp görüntülerini rızası dışında kendi hesabında yeniden paylaşan sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Yüksek Mahkeme, görüntülerin daha önce kişi tarafından sosyal medyada yayımlanmış olmasının “kişisel veri” niteliğini ortadan kaldırmadığına ve üçüncü kişilere izinsiz yeniden paylaşma hakkı vermediğine hükmetti.

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Sosyal medyada başkalarına ait görüntü ve videoların tekrar paylaşılması ile alakalı dikkat çeken bir Yargıtay kararı çıktı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Bursa’da yaşanan olayla alakalı davada, daha önce sosyal medyada yayımlanmış kişisel görüntülerin sahibinin rızası olmadan başka bir hesapta yeniden paylaşılmasını hukuka aykırı buldu.

Kararla beraber sanığa “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşti.

Yargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis
Başlık ResmiYargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis

DARP GÖRÜNTÜLERİNİ KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Karara konu olan olay Bursa’da yaşandı.

Bir kişi, darbedildiği anlara ilişkin görüntüleri kendi sosyal medya hesabında yayımladı. Söz konusu paylaşımları gören başka bir kişi ise görüntüleri alarak kendi sosyal medya hesabından tekrar paylaştı.

Görüntülerde yer alan kişinin şikâyetçi olması üzerine yeniden paylaşımı yapan kişi hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

Yargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis
Başlık ResmiYargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis

İLK MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Davaya ilk olarak Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi baktı. Mahkeme, sanığa isnat edilen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı değerlendirmesinde bulunarak beraat kararı verdi.

Ancak görüntüleri paylaşılan kişinin karara karşı istinaf başvurusunda bulunmasıyla dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesine taşındı.

İSTİNAF BERAATİ KALDIRDI

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin beraat kararını hukuka aykırı buldu. İstinaf mahkemesi, görüntülerin yeniden paylaşılmasının suç oluşturduğu sonucuna vararak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ve suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek mahkûmiyet kararını temyiz etti. Bunun üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesinin önüne geldi.

Yargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis
Başlık ResmiYargıtay’dan sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren karar: İzinsiz yeniden paylaşıma 1 yıl 8 ay hapis

YARGITAY CEZAYI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yüksek Mahkeme, yargılama sürecinde görüntülerin yeniden paylaşıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun da tespit edildiğine dikkat çekti.

Daire, kararın dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu verilere dayandığı ve yargılama sürecinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vararak hükmü oy birliğiyle onadı.

“KENDİ HESABINDA PAYLAŞMASI KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ”

Yargıtay kararındaki en dikkat çekici bölüm ise görüntülerin daha önce mağdur tarafından zaten kamuya açık biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili değerlendirme oldu.

Daire, şikâyetçiye ait fotoğrafların daha önce kendi sosyal medya hesabında yayımlanmış olmasının, bunların kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Yargıtay kararında özetle, kişinin içeriği daha önce kendisinin yayımlamış olmasının üçüncü kişilere bu görüntüleri rıza dışında yeniden yayımlama hakkı tanımadığı vurgulandı.

TCK 136 NE DİYOR?

Davada sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilere ilişkin hükümleri uygulandı. TCK’nın 136’ncı maddesinde, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Fotoğraf ve video gibi, bir kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek görüntüler de somut olayın özelliklerine göre kişisel veri kapsamında değerlendirilebiliyor.

HER “RETWEET” VEYA YENİDEN PAYLAŞIM SUÇ MU?

Kararın kapsamı açısından önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Yargıtay’ın kararı, sosyal medyadaki her gönderiyi yeniden paylaşan kişinin otomatik olarak hapis cezası alacağı anlamına gelmiyor.

Somut dosyada yeniden yayımlanan içerikler, belirli bir kişiyi gösteren ve kişisel veri niteliğinde kabul edilen darp görüntülerinden oluşuyor. Ayrıca paylaşımın ilgili kişinin rızası dışında gerçekleştirildiği kabul edildi.

Dolayısıyla bir yeniden paylaşımın suç oluşturup oluşturmadığı; içeriğin niteliği, kişisel veri içerip içermediği, paylaşım sahibinin rızası ve somut olayın diğer koşullarına göre ayrıca değerlendiriliyor. Buna karşılık Yargıtay’ın kararı, “Kişi bunu zaten internette paylaşmıştı” savunmasının tek başına yeniden yayım için hukuki izin oluşturmadığını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Kararla birlikte, sosyal medyada kamuya açık hale getirilen kişisel görüntülerin üçüncü kişiler tarafından izinsiz yeniden yayılmasına ilişkin önemli bir Yargıtay içtihadı ortaya çıkmış oldu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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