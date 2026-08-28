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Ekonomi

Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi

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Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
Fotoğraf Başlığı Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi

Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârlar, belirlenen şartları yerine getirmeleri hâlinde kredi imkânından faydalanabilecek. Kredinin yüzde 25’ine kadar olan bölümü doğrudan borçların kapatılmasında kullanılabilecek.

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HABER MERKEZİ/ ANKARA- Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların da belirli şartlarla kredi kullanabilmesinin önü açıldı.

Bu kapsamda kredi kullanacak esnaf ve sanatkârların, kredinin kullanılacağı tarihten en fazla 15 gün önce alınmış bir belge sunması gerekecek. Bu belgeyle vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmadığının gösterilmesi istenecek.

Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
Başlık ResmiVergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi

Vadesi geçmiş borcu bulunanların ise mevcut borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi gerekecek.

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Esnaf ve sanatkârın vergi veya SGK borcunun, hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25’ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.

Böylece kredi kapsamında borç için ayrılan tutar doğrudan vergi dairesine veya SGK’ya aktarılacak. Borcun ödenmesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkâra kullandırılacak. Banka tarafından bu kapsamda tahsil edilecek tutar, kullanılan kredinin miktarı ne olursa olsun bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak.

Borca ilişkin faiz için hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Vergi veya SGK borcunun ödenmesinden sonra kalan kredi tutarı esnaf ve sanatkârın kullanımına sunulacak.

PAZARCI VERGİDEN MUAF

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi politikasının bütüncül sosyal politikaların önemli bir bileşeni olarak etkin bir şekilde kullanıldığını, vatandaşlar, esnaf, çiftçi ve ücretli çalışanlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bütün alanların güçlü bir şekilde desteklendiğini de dikkat çekti.

Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
Başlık ResmiVergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, istisna kapsamındaki bu kazançları için yıllık beyanname vermediğini ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri hâlinde de bu kazançlarını beyannameye dâhil etmediklerini hatırlatan Bakan Şimşek “30 büyükşehirde bazı faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmış olup münhasıran bir iş yeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre, münhasıran pazarcılık faaliyetinde bulunan mükellefler şartları dâhilinde basit usulden yararlanmakta olup basit usulden yararlanan bu mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisnadır” diye konuştu.

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TESK: YENİ DÜZENLEME CAN SUYU OLACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Palandöken, kredi tutarının 300 bin liraya kadar olan bölümünün borçlara mahsup edilerek kalan kısmın esnafa kullandırılmasının rahatlama sağlayacağını belirtti. Kredi limitlerinin 1,5 milyon liraya, iş yeri ve araç alımlarında ise 3,5 milyon liraya çıkarılmasının piyasayı rahatlatacağını belirten Palandöken, devlet sübvansiyonlu kredilerin ticari kredilere göre çok daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
Başlık ResmiVergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi

70 MİLYARLIK FAİZ DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaf ve sanatkârlara sağlanan faiz destekli kredilerin envanterini açıkladı. Buna göre, 2025 yılında 257 bin 709 esnaf ve sanatkâra 176 milyar lira, 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla ise 98 bin 677 esnaf ve sanatkâra 75 milyar lira tutarında hazine destekli kredi kullandırıldı.

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Aynı dönem itibarıyla 760 bin 117 esnaf ve sanatkârın toplam kredi bakiyesinin 299 milyar lira olduğu belirtildi. 2026 yılında haziran sonu itibarıyla toplam yaklaşık 33,4 milyar liralık faiz desteği sağlandı. Yıl sonuna kadar faiz desteği miktarının 70 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Şimşek, sağlanan imkânlarla esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin desteklendiğini belirtti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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