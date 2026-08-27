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Dünya

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

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Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

Himalayalar'ın eteklerinde devasa bir buzul parçasının kopmasıyla başlayan felaket, Nepal ve Tibet hattını adeta haritadan sildi. 

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yaptığı açıklamada bölgedeki tabloyu "felaket boyutunda" olarak tanımlarken, en az 10 bin ailenin evini kaybettiğini bildirdi. 

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

Köylerin ve pazar yerlerinin saniyeler içinde yok olduğunu belirten yetkililer, çöken köprüler ve kapanan yollar nedeniyle yardım ekiplerinin çaresiz kaldığını, birçok noktaya sadece helikopterlerle ulaşılabildiğini vurguladı.

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

ÇÖKÜŞÜ ÖNCE DEPREM SANMIŞLARDI

Uydu verileri ve uzman analizleri, felaketin arkasındaki korkunç mekanizmayı ortaya çıkardı. Rasuwa bölgesinin kuzeydoğusundaki dağlık alandan kopan devasa buz ve kaya kütlesi, Bhotekoshi Nehri’ne çığ gibi aktı. 

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

Amerikan Geofizik Kurumu'nun (USGS) ilk etapta 5,2 büyüklüğünde deprem olarak kaydettiği sarsıntının, aslında bu devasa buzul çökmesinin neden olduğu etki olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, dağdan kopan blokların nehir yatağını patlatarak önünü kat kattığını doğruladı.

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Son resmi verilere göre sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye ulaştı. Nepal ordusu ve 4 binin üzerinde polis memurunun katıldığı arama kurtarma operasyonlarında Rasuwa ve Nuwakot bölgelerine ağırlık veriliyor. 

Şu ana kadar helikopterlerle 351 kişi sağ kurtarılabilse de felaketin boyutu uluslararası bir krize dönmüş durumda.

Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

KAYIP LİSTESİNDE YÜZLERCE YABANCI TURİST VAR

Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, kayıp bilançosu korkunç boyutlara ulaştı. Nepal tarafında aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 910 kişiden haber alınamıyor. 

Sınırın Tibet tarafında ise Çin yetkilileri kayıp 558 kişiden 260'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu. 

Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sel bölgesinde bulunan 53 vatandaşının sulara kapılarak kaybolduğunu teyit etti. Ekipler, çamur deryasına dönen vadilerde zamanla yarışıyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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