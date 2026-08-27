Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Son resmi verilere göre sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye ulaştı. Nepal ordusu ve 4 binin üzerinde polis memurunun katıldığı arama kurtarma operasyonlarında Rasuwa ve Nuwakot bölgelerine ağırlık veriliyor.

Şu ana kadar helikopterlerle 351 kişi sağ kurtarılabilse de felaketin boyutu uluslararası bir krize dönmüş durumda.