Cumhurbaşkanı'nı hedef almıştı! Maketli provokasyona tutuklama
Aydın’da yaya üst geçidine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi asan şüpheli A.Y. tutuklandı. Şüpheli, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından cezaevine gönderildi.
Olay, Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üst geçide kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi asıldı.
ZANLI MAHALLEDE YAKALANDI
Olayın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda eylemi gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., Altıntaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen A.Y.'nin savcılıkta ifadesi alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.