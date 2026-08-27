Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: Ernest Poku imzayı attı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezonki 8'inci transferi oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübü Bayer Leverkusen'le anlaşmaya varıldığı belirtildi. Poku, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi Asbaşkan Murat Kılıç eşliğinde imzaladı.

Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezon 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 defa gol sevinci yaşadı.

Ernest Poku - Murat Kılıç

Beşiktaş Kulübü, transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNİN 205'İNCİ YABANCISI

Ernest Poku, siyah-beyazlıların formasını giyecek 4'üncü Hollandalı futbolcu olacak. Beşiktaş'ta daha önce sırasıyla hücum oyuncuları Ryan Babel, Jeremain Lens ve Wout Weghorst görev yaptı.

Kulüp tarihinde bugüne kadar 58 farklı ülkeden 204 yabancı oyuncuyu transfer eden Beşiktaş'ta Poku, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 205'inci yabancı futbolcu oldu.

KARİYERİ

Poku, 28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Gana asıllı Hollandalı genç kanat oyuncusu, futbol yaşantısına SV Robinhood, FC Amsterdam ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giyerek başladı.

Hücumun her alanında görev yapabilen Poku, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık döneminde AZ Alkmaar'ın A takımıyla antrenmanlara katıldı. Genç oyuncu, 14 Ağustos 2021'de sezonun açılış maçında RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek ilk defa A takım formasını giydi. Hollanda ekibinin formasını alt yaş gruplarıyla beraber aynı zamanda A takımda da giyen Ernest Poku, 4 sezonda 79 resmi karşılaşmada 6 defa gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve play-off turu olmak üzere AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı 3 maçta görev yaptı. Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Poku, geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer oldu. İlk sezonunda 45 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 5 gol kaydetmeyi başardı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Ernest Poku, alt yaş gruplarında Hollanda Milli Takımı adına mücadele ediyor. Genç kanat oyuncusu, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

Ernest Poku'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON 8'İNCİ TRANSFERİ

Siyah-beyazlıların kiralık olarak renklerine bağladığı Ernest Poku, Beşiktaş'ın bu sezonki 8'inci transferi oldu. Beşiktaş, bu sezon 3 kanat, 2 kaleci, birer de sol bek, orta saha ve santrfor olmak üzere kadrosuna 8 takviye yaptı.

Beşiktaş, sırasıyla Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu transfer etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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