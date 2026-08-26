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Spor

Felix Uduokhai transferinde rota değişti: Beşiktaş'ın kazanacağı para belli oldu

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Felix Uduokhai transferinde rota değişti: Beşiktaş'ın kazanacağı para belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda düşünmediği Felix Uduokhai'nin, Serie A ekibi Monza'ya transferinde son anda pürüz çıktı. 28 yaşındaki Alman futbolcu, Bundesliga temsilcisi Union Berlin ile anlaşmaya varmak üzere.

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Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Monza'ya imza atması beklenen Alman futbolcunun transferinde son anda pürüz çıktı.

Temmuz 2025'te 5 milyon euro karşılığında Augsburg'dan transfer edilen Udokhai, Beşiktaş formasıyla 58 maça çıktı.
Başlık ResmiTemmuz 2025'te 5 milyon euro karşılığında Augsburg'dan transfer edilen Udokhai, Beşiktaş formasıyla 58 maça çıktı.

MONZA OLMADI, UNION BERLIN'E GİDİYOR

HT Spor'un haberine göre; güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Uduokhai, Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varmak üzere. Beşiktaş'ın, bu transferden 1,5 milyon euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, temmuz ayının son günlerinde düzenlediği basın toplantısında, "Felix Udokhai ile devam etmeyeceğimizi söyledim. O ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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