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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan SDG'nin feshine ilk yorum: Büyük önem taşıyor

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan SDG'nin feshine ilk yorum: Büyük önem taşıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bu adımın sadece Suriye için değil Türkiye için de önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler, yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki sayfasından Suriye'de yaşanan gelişmeler ile alakalı paylaşım yaptı.

"BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler, yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, şunları söyledi:

"Suriye Kürtlerinin kimliklerinin, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu, bütün etnik ve inanç gruplarının eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabildiği, demokratik ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye hem Türkiye'nin hem de bölge halklarının çıkarınadır. Bu gelişmeler Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır. Kürt meselesini silahın ve çatışmanın gölgesinden tamamen çıkararak demokratik siyasetin, hukukun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında çözmek zorundayız. Türkiye'de yürütülen sürecin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi, demokrasimizin güçlenmesi ve Türklerle Kürtler arasındaki tarihsel kardeşliğin daha da sağlamlaşmasıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Başlık ResmiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

YILLAR ÖNCE YAPTIĞI ÖNERİYİ HATIRLATTI

Türkiye'nin iç barışını güçlendirmesinin sadece Türkiye için değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı bakımından da çok önemli bir güvence olacağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yıllar önce bu anlayışla Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmasını önerdiğini söyledi.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin öncülüğünde kurulacak, zaman içinde bölgenin diğer ülkelerini de içine alacak bir barış ve işbirliği yapılanmasının, Orta Doğu'nun geleceği bakımından tarihi bir ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKLERİN, KÜRTLERİN VE ARAPLARIN ORTAK GELECEĞİ BARIŞTADIR"

"Çünkü Orta Doğu'nun kaderini başka ülkelerin çıkar hesapları değil, bu coğrafyada yaşayan halkların ortak iradesi belirlemelidir. Türkiye kendi içinde barışı, demokrasiyi ve kardeşliği güçlendirdiği ölçüde bölgesinde de barışın öncüsü olabilir. Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, Filistin'de kanın ve gözyaşının dinmesi, İran'a yönelik saldırıların sona ermesi ve bölgemizin yeni savaşların değil, diplomasinin, işbirliğinin ve ortak refahın coğrafyası haline gelmesi mümkündür. Bunun yolu daha fazla çatışmadan değil, daha fazla diyalogdan, diplomasiden ve bölgesel işbirliğinden geçmektedir. Vakit kaybetmemeliyiz. Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır. Yaşasın halkların kardeşliği."

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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