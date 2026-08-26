ÖZEL │ Lyon’un eski yıldızı, Fenerbahçe maçını Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi: Fofana'ya dikkat

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bugün Olympique Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi hasretini dindirmek isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri, yeni bir zafer ve tur için kenetlendi. Fransız ekibinin eski yıldızlarından teknik direktör Patrice Carteron, mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Carteron, temsilcimizin tur şansına değindi.

Kadıköy'deki 1-1’lik skorun rövanşında bugün Olympique Lyon’a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu rakibini devirmeye odaklandı. Şampiyonlar Ligi’nde en son 2008-2009 sezonunda mücadele eden sarı-lacivertliler, Avrupa’nın 1 numaralı kupasında yeniden yer almak için kritik 90 dakikayı beklemeye başladı. Ligue 1 ekibinde 1997-2000 yılları arasında 120 maçta görev yapan efsanevi isim Patrice Carteron, karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

CARTERON: İSTANBUL’DAKİ MAÇ BENİ ŞAŞIRTTI

O.Lyon’un son maçlardaki performansına dikkat çeken Carteron, özellikle geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında yaşadığı sürprizi dile getirdi. Carteron, “Dürüst olmak gerekirse, Lyon'un geçen hafta Fenerbahçe karşısındaki performansına gerçekten şaşırdım çünkü bu kadar rekabetçi olmalarını beklemiyordum. Bir önceki tur gerçekten çok zordu, bu yüzden harika bir oyun sergilediler. Hayal kırıklığına uğramış olabilirler çünkü bu maçı kazanabilirlerdi. O.Lyon, hem takım ruhu hem de organizasyon açısından Fenerbahçe karşısında çok iyi bir maç çıkardı. Bu yüzden, bu maçta deplasman atmosferine rağmen Lyon’un bu kadar rekabetçi bir performans sergilediğini görmek benim için büyük bir sürpriz oldu. Hepimiz biliyoruz ki Türk stadyumlarında oynamak çok zor; atmosfer muhteşem, ama onlar gerçekten harika bir maç çıkardılar. Bildiğiniz gibi birkaç gün sonra ligde ikinci takımla (yedek kadroyla) oynadılar ve o ikinci takım kazandı. Bu yüzden teknik direktörün fiziksel duruma gerçekten çok dikkat ettiğini ve takımın ikinci maç için tamamen zinde olacağını biliyorum.” diye konuştu.

Patrice Carteron, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerien adım attı. (Fotoğraf: Instragram)

“HER ŞEYLERİNİ ORTAYA KOYACAKLAR”

Bugün Groupama Stadyumu’nda olmasını beklediği atmosfere değinen Fransız teknik adam, “Gerçekten de Fenerbahçe oyuncularının atmosferden rahatsız olacağını sanmıyorum çünkü az önce de söylediğim gibi Türk stadyumlarındaki atmosfer kesinlikle inanılmaz ve harika. Şahsen ben çok seviyorum. Bu yüzden oyuncular atmosferden rahatsız olmayacaktır ama stadyum tamamen dolu olacak. Lyon için bu maç çok önemli. Bildiğiniz gibi kulüp büyük bir mali sorun yaşıyordu. Bu yüzden tüm şehir, takımı rekabetçi olmaları ve harika bir mücadele ruhu sergilemeleri için desteklemek adına orada olacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın getireceği paraya ihtiyaçları var, bu yüzden gerçekten her şeylerini ortaya koyacaklar. Zorlu bir maç olacak; ancak Fenerbahçe'nin bu tür atmosferlere alışkın olduğunu biliyorum. Taraftarları da takımı sonuna kadar desteklemek ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için tribünde olacak.” ifadelerini kullandı.

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“FOFANA BİRE BİRDE ÇOK ETKİLİ”

Fransız ekibinin güçlü yönlerine dikkat çekerek temsilcimize uyarılarda bulunan Carteron, şöyle devam etti:

Lyon'un gücü gerçekten de ruhundan geliyor. Bu takım geçen yıl sezona başladığında kulüp çöküşün ya da yok oluşun eşiğindeydi. Sezona başlayıp başlamayacakları bile belli değildi ancak harika bir ruhla muhteşem bir sezon geçirdiler. Dolayısıyla bu konuda hâlâ çok hırslılar. Tolisso adında iyi bir kaptanları var. Gerçekten etkili bir oyuncu ve üstün bir ruha sahip. Kanat oyuncularından özellikle de Fofana için şunu söyleyebilirim: Fenerbahçe'nin kesinlikle dikkat etmesi gereken, gerçekten tehlikeli bir oyuncu. Her an tehlike oluşturabiliyor; bire bir pozisyonlarda çok etkili ve aynı zamanda son derece verimli. Gerçekten çok etkileyici bir oyuncu.

Malick Fofana

“DAHA HIRSLI SEVİYEYE GELECEKLER”

Temsilcimizin performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Fenerbahçe, bana göre geçen hafta tam anlamıyla hazır değildi ancak birkaç haftalık süreyle daha mücadeleci ve hırslı bir seviyeye geleceklerinden eminim. Oyuna gerekli tempoyu ve yoğunluğu yansıtamadılar. Bence fark oluşturmak için fazla yavaş oynadılar; fakat bir haftanın ardından böylesine önemli bir maç için çok daha hazır ve mücadeleci bir performans sergileyeceklerdir.

“EN TEHLİKELİSİ GREENWOOD”

Fenerbahçe’nin önemli silahlarına dikkat çeken Carteron, “Fenerbahçe'nin hücum oyuncularına bakarsak; Talisca, elbette duran toplardan ya da her an gol bulabilecek yetenekte bir isim. Greenwood, Marsilya ile harika bir sezon geçirdi ve ilk maçta gol attı. Bu yüzden bana göre Greenwood, Lyon'un dikkat etmesi gereken Fenerbahçe'nin en tehlikeli oyuncusu olacak.” sözlerini sarf etti.

“FENERBAHÇE TECRÜBESİYLE DAHA AVANTAJLI”

Zorlu randevuda turu geçme şansı olan ekiple ilgili tahminlerde bulunan Patrice Carteron, son olarak şöyle konuştu:

Yarınki maç hakkında tahminde bulunmak gerçekten zor. İki takımın da farklı nitelikleri var ama dürüst olmak gerekirse ikisi de çok zorlu ve güçlü takımlar. Fenerbahçe, elbette çok daha tecrübeli, bunu biliyoruz; ancak Lyon da birçok hızlı oyuncuya sahip ve oldukça etkileyici oynuyorlar. Bana göre maçın kilit noktası zihinsel faktörler olacak; çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen ve katılmaya ihtiyaç duyan her iki takımın üzerinde de büyük bir baskı var. Bu noktada bence en önemli husus, Fenerbahçe'nin Lyon'a kıyasla çok daha tecrübeli oyunculara sahip olması. Dolayısıyla bunun Fenerbahçe için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yine de Lyon'un aylardır sürdürdüğü oyun anlayışı çok iyi. Hiç tereddüt etmeden, sadece çıkıp oyunlarını sergiliyorlar ve bu da onları çok tehlikeli kılıyor. Dürüst olmak gerekirse bu maç penaltılara kalabilecek bir karşılaşma. İki takım da birbirine o kadar denk ki taraflardan birinin bu maçı kazanması oldukça zor olacak.

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