Pakistan'da hastane yangını! Çok sayıda bebek hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkentinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Meydana gelen faciada çoğu yenidoğan olmak üzere en az 13 bebek hayatını kaybetti.

Pakistan'da bir hastanede yaşanan yangın faciası nedeniyle çok sayıda bebek hayatını kaybetti.

CNN'e konuşan polis, Pakistan'ın başkentindeki en büyük hastanede çıkan yangında çoğunluğu yenidoğan olmak üzere en az 13 bebeğin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre yangın İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) yenidoğan bebekler için ayrılmış bir bölümde çıktı. Kurtarma ekipleri, yangının bir klima kompresörünün patlaması sonucu çıktığını tahmin ediyor.

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Hastane yetkilileri bir çocuğu kurtarmayı başarırken, yangın nedeniyle bazı bebeklerin durumunun kritik olduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İslamabad Baş Komiseri Sohail Ashraf, çarşamba günü yerel saatle sabah 7'den hemen önce acil yangın ihbarı aldıklarını söyledi. Ashraf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurtarma ekiplerinin olay yerine hızla intikal ederek "yangını kontrol altına aldığını" belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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