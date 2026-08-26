ABD, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu. ABD ordusu tarafından "Operasyonda 4 narko-terörist öldürüldü" açıklaması yapıldı.

ABD ordusu, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Son olarak ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

ABD, uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu! 4 ölü

"KARTEL TERÖRÜNÜ SONA ERDİRMEYE KARARLIYIZ"

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan, kartellere karşı isabetli ve ölümcül saldırıları sürdürdüklerini belirterek, "Bu narko-terörist ağlarını yok edecek, dağıtacak ve bozguna uğratacağız. SOUTHCOM, bölgede ve ABD anavatanına kadar uzanan hatta kartel terörünü ve şiddetini sona erdirmeye kararlıdır" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası