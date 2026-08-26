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Ekonomi

Yemek kartına sıkı takip! 6 firmaya inceleme

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Yemek kartına sıkı takip! 6 firmaya inceleme

Ticaret Bakanlığı, yemek kartı sektöründeki uygulamaları yakın takibe aldı. Komisyon oranı yüzde 6 ile sınırlandırılırken, farklı adlar altında ek ücret alınmasının önüne geçildi.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Yemek kartı sektöründe denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektörün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi.

Yapılan düzenlemeyle, yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirlerden alabileceği komisyon oranının azami yüzde 6 olarak belirlendiğini hatırlatan Bolat, kuruluşların komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlarla ek ücret talep etmesinin de yasaklandığını kaydetti. Bakan Bolat, böylece esnaf ve tacirlerin yüksek komisyon oranları ve farklı adlar altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı sorunların önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Yemek kartına sıkı takip! 6 firmaya inceleme
Başlık ResmiYemek kartına sıkı takip! 6 firmaya inceleme

Çevrim içi yemek sipariş platformlarının uyguladığı komisyonlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat, tüm yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerine tek tip komisyon üst sınırı getirilmesinin, fiyat oluşumuna doğrudan müdahale niteliği taşıyabileceğine dikkat çekti. Platformların sunduğu hizmetler ve maliyet yapılarının birbirinden farklı olduğunu aktaran Bolat, iş yeri ölçeği, sipariş hacmi ve hizmet kapsamı gibi unsurların da komisyon oranlarında farklılıklara yol açabileceğini belirterek, tüm platformlar için aynı komisyon üst sınırının uygulanmasının, hizmet sunumu ve piyasa işleyişi açısından öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceğini paylaştı.
Bakanlığa ulaşan başvuruların yalnızca komisyon oranlarının yüksekliğiyle ilgili olmadığını söyleyen Bolat, komisyon ve diğer hizmet bedellerinin açık ve anlaşılır şekilde gösterilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

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Bolat, satıcıya ek bir hizmet sunulmadığı hâlde yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle ayrıca ücret talep edilemeyeceğini, ek hizmet, kampanya, indirim ve reklam faaliyetlerine katılımın da zorunlu tutulamayacağını kaydetti. Kampanyalı satışlarda komisyon bedelinin, alıcının ödediği nihai fiyat üzerinden hesaplanacağını dile getiren Bolat, elektronik ticaret mevzuatı kapsamında platformların satıcılardan talep ettiği hizmet bedellerinin ve bu bedellerin hangi durumlarda farklılaşacağının sözleşmede açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

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