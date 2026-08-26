Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik politikalar kapsamında sosyal yardımların GETAD çatısı altında toplanacağını duyurdu. Yeni modelle fert başına asgari bir gelir sağlanması hedeflenirken, muhtaçlık durumu yeni kurulacak ‘SERBİS’ ile tespit edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi kapsamında vatandaşın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikaların hayata geçirildiğini hatırlatarak, hedeflerinin refah artışından tüm kesimlerin faydalanması olduğunu kaydetti.

Aileye asgari gelir garantisi! Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılıyor

Bakan Şimşek, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken 2023 yılı ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik dengesizliklerin önemli ölçüde giderildiğini ifade etti. Sosyal amaçlı harcamaların bütçe içindeki payının 2002 yılında yüzde 1,3 iken 2026 yılında yüzde 4,8’e yükseldiğini hatırlattı. Şimşek “Mevcut sosyal yardım sistemimiz; aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmakta ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çatısı altında konsolide edilmektedir” dedi.

Aileye asgari gelir garantisi! Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda da yeni sistemle ilgili bilgilere yer verildi. Raporda, GETAD kapsamında simülasyon çalışmalarının devam ettiği, programa ilişkin mevzuatın yürürlüğe girmesi ile birlikte devreye alınmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, yeni Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nin de uygulamaya gireceği hatırlatılan raporda “Hak sahiplerinin kart bilgilerine, sağlanan desteklere ve kullanım detaylarına mobil ortamdan erişebilmesini sağlayan Aile Kart Mobil Uygulaması geliştirilecektir. Kişi ve hanelerin sosyoekonomik skor temelinde muhtaçlık durumlarının tespit edilmesini sağlayan SERBİS-Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi geliştirilecektir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterleri taşıyan hanelere yönelik ziyaretlerin planlanması ve izlenmesini sağlayan İzleme Merkezi uygulaması geliştirilecektir” denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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