Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Beşiktaş'a Juventus'tan bir yıldız daha: Anlaşma tamam!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Beşiktaş'a Juventus'tan bir yıldız daha: Anlaşma tamam!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti için anlaşma sağladığı iddia edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Siyah beyazlıların, Fabio Miretti'nin kulübü Juventus ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş, Bayer Leverkusen
SPOR

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak

YARIN GELMESİ BEKLENİYOR

A Spor'da yer alan haberde; tarafların satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağladığı, Miretti'nin 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan ve kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Miretti, kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 220 maçta 33 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. Juventus formasıyla geçen sezon 31 maça çıkan Miretti, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Torino ekibinin altyapısına 2011 yılında katılan Miretti, kulübün farklı yaş gruplarında forma giydikten sonra 2022’de A takıma yükseldi. Miretti, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"KİMSE BİZE SINIR ÇİZEMEZ"
Erdoğan: Türkiye küçük kurnazlıklara prim vermez
"HAYAL MAHSULÜ!"
'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
ANLAŞMA TAMAM!
ANLAŞMA TAMAM!
Beşiktaş'a Juventus'tan bir yıldız daha
"MAĞDUR EDİLDİK"
İsmail Kartal'dan TFF'ye salvo
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
3 KULÜPTEN VETO
3 KULÜPTEN VETO
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı talebi
TİCARET SAVAŞINDA YENİ PERDE
TİCARET SAVAŞINDA YENİ PERDE
ABD'nin yüzde 50'lik tarifesine Kanada'dan cevap
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
306 kişi hastanelik oldu! Avrupa'da alarm verildi
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
Yunan basını 3 savaş senaryosunu yazdı
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
Çoban nehir yatağında servet buldu!
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?
Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?
Kaydet
Kanada'dan ABD'ye misilleme! Tarifeler yüzde 50'ye çıkıyor
Kanada'dan ABD'ye misilleme! Tarifeler yüzde 50'ye çıkıyor
Kaydet
Asırlık Gece 13. bolum ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?
Asırlık Gece 13. bolum ne zaman?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.