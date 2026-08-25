Beşiktaş'a Juventus'tan bir yıldız daha: Anlaşma tamam!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti için anlaşma sağladığı iddia edildi.

Siyah beyazlıların, Fabio Miretti'nin kulübü Juventus ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi.

YARIN GELMESİ BEKLENİYOR

A Spor'da yer alan haberde; tarafların satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağladığı, Miretti'nin 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Fabio Miretti

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan ve kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Miretti, kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 220 maçta 33 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. Juventus formasıyla geçen sezon 31 maça çıkan Miretti, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Torino ekibinin altyapısına 2011 yılında katılan Miretti, kulübün farklı yaş gruplarında forma giydikten sonra 2022’de A takıma yükseldi. Miretti, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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