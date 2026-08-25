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Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?

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Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?
Fotoğraf Başlığı Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?

Chris Pratt'in başrolünde yer aldığı bilim kurgu ve aksiyon filmi Geleceğin Savaşı (The Tomorrow War), bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gelecekten gelen askerlerle başlayan insanlığın hayatta kalma mücadelesini anlatan filmin konusu, çekim yerleri ve oyuncu kadrosu yeniden araştırılıyor.

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İlk kez 2021 yılında yayınlanan Geleceğin Savaşı, zaman yolculuğunu uzaylı istilasıyla bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor. Chris McKay'in yönettiği filmde Chris Pratt'e Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin ve Sam Richardson gibi isimler eşlik ediyor.

GELECEĞİN SAVAŞI KONUSU NE?

Geleceğin Savaşı, 2051 yılından gelen zaman yolcularının insanlığın gelecekte uzaylı bir türe karşı verdiği savaşı kaybetmek üzere olduğunu açıklamasıyla başlayan mücadeleyi konu alıyor. İnsanlığın hayatta kalabilmesi için günümüzde yaşayan askerler ve siviller geleceğe gönderilerek savaşa dahil ediliyor.

Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?
Başlık ResmiGeleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?

Bu kişiler arasında eski asker ve öğretmen Dan Forester da bulunuyor. Dan, gelecekteki savaşa katıldığında insanlığın karşı karşıya olduğu tehditle ve kendi ailesinin geleceğiyle de yüzleşiyor. Bilim insanı Muri ve uzun süredir arasının açık olduğu babasıyla birlikte hareket eden Dan, savaşın sonucunu değiştirebilecek bir çözüm bulmaya çalışıyor.

GELECEĞİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Geleceğin Savaşı filminin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Georgia eyaleti ile İzlanda'da gerçekleştirildi. Filmin gelecekte geçen ve buzullarla çevrili sahneleri için ise İzlanda tercih edildi.

Geleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?
Başlık ResmiGeleceğin Savaşı konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim?

GELECEĞİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt - Dan Forester

Yvonne Strahovski - Muri Forester

J.K. Simmons - James Forester

Betty Gilpin - Emmy Forester

Sam Richardson - Charlie

Edwin Hodge - Dorian

Ryan Kiera Armstrong - Genç Muri

Jasmine Mathews - Lt. Hart

Mary Lynn Rajskub - Norah

Keith Powers - Major Greenwood

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