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Dünya

Kanada'dan ABD'ye misilleme! Tarifeler yüzde 50'ye çıkıyor

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Kanada'dan ABD'ye misilleme! Tarifeler yüzde 50'ye çıkıyor

ABD'nin Kanada ürünlerine uyguladığı yüksek tarifelerin ardından Ottawa yönetiminden misilleme kararı geldi. Kanada, 8 Eylül'den itibaren bazı ABD ürünlerine yüzde 50'ye kadar ek gümrük vergisi uygulayacak.

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ABD ile Kanada arasında son dönemde artan ticaret gerilimi, karşılıklı gümrük vergileriyle yeniden tırmandı. Kanada ekonomi yönetiminden bakanların düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye uygulanacak karşı tarifelerin kapsamı ve yürürlük tarihi duyuruldu.

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, hükümetin son aylarda ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için iyi niyetle çalıştığını belirtti. Ancak Washington yönetiminin sunduğu şartların Kanada ekonomisi açısından kabul edilemez olduğunu savunan Champagne, bu koşulların çalışanları ve sanayiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

KANADA'DAN ABD'YE ÜÇ KADEMELİ TARİFE

Champagne, ABD'nin 22 Ağustos'ta yaklaşık 28 milyar Kanada doları, yani yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürününe yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladığını hatırlattı.

Buna karşılık Kanada, 8 Eylül'den itibaren ABD'den ithal edilen 27,6 milyar Kanada doları değerindeki ürüne yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında karşı tarife uygulayacak.

Kanada'nın hangi ürüne ne kadar vergi getireceği ise ABD'nin aynı tür Kanada ürünlerine uyguladığı tarife oranına göre belirlenecek.

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ÇELİK VE ALÜMİNYUMDA ORAN YÜZDE 50 OLACAK

Kanada Maliye Bakanlığı, karşı tarifelerin özellikle ABD'nin uygulamalarından en fazla etkilenen sektörlere yönelik olacağını açıkladı.

Çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik ürünler yeni tarifelerin hedefindeki sektörler arasında yer alacak.

Daha önce yüzde 25 oranında karşı vergi uygulanan bazı çelik ve alüminyum ürünlerinin yanı sıra mobilya ve giyim ürünleri de yeni düzenlemeyle yüzde 50'lik tarife kapsamına alınacak.

Ev aletleri, peynir gibi süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile bazı çelik ve alüminyum türevi ürünlere ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Otomobiller de dahil olmak üzere ABD'ye yönelik daha önce yürürlüğe konulan diğer karşı tarifelerin ise uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

KANADALI İŞLETMELERE 7,5 MİLYAR DOLARLIK YENİ DESTEK

Öte yandan Ottawa yönetimi, ABD'nin tarifelerinden etkilenen çalışan ve işletmelere yönelik desteği de artıracak.

Daha önce açıklanan yaklaşık 25 milyar dolarlık destek paketine ek olarak, 7,5 milyar dolarlık yeni ve geliştirilmiş önlemlerden oluşan bir destek paketinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Kanada yönetimi, karşı tarifelerin temel amacının ABD'nin gümrük vergilerinden zarar gören Kanadalı çalışanları, üreticileri ve imalatçıları korumak ve yerli firmaların Kanada pazarında ABD ürünleriyle daha güçlü rekabet edebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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