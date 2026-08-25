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Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin
Fotoğraf Başlığı CHP lideri Kılıçdaroğlundan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Partilileri uyaran Kılıçdaroğlu "CHP’den ayrılanlarla sakın ola ki tartışmaya girmeyin. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki sorunların çözüm adresinin CHP olduğunu" ifade etti. CHP'nin temel bir kuralı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, partisine her türlü suçlamanın yapıldığı fakat ahlaki üstünlükleriyle alakalı kimsenin olumsuz konuşmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, milyonlarca insan için mücadele etmek mecburiyetinde olduklarını belirterek, "CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin." değerlendirmesini yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlundan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin
Başlık ResmiCHP lideri Kılıçdaroğlundan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin

"KİM SİYASET YAPIP ZENGİNLEŞİYORSA VATANDAŞTAN ÇALIYORDUR"

Partisinin ahlaki üstünlüğünün temelinin bu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa, bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Biz, beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Tek düşüncemiz, vatandaşın varlıklı olmasıdır. Evinde huzur içinde yaşaması, elektriğinin kapatılmaması, suyunun kesilmemesi, evine ekmek götürmesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, her evde huzurun ve bereketin olmasıdır. Bizim temel amacımız, temel felsefemiz budur."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihtiyacının, güvenilir siyaset olduğunu, vatandaşın problemleri çözen güvenilir siyaset aradığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Başlık ResmiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"KISIR TARTIŞMALARI DEĞİL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Siyasetin, şahsi hesaplardan arınmak mecburiyetinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

"Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. Biz neyi yapacağız, onu anlatacağız. Bizim derdimiz ayrı. CHP’den ayrılanlarla sakın ola ki tartışmaya girmeyin. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan kurultayından önce bir toplantısı yapacaklarını kaydederek, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Kurultayı yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

CHP lideri Kılıçdaroğlundan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin
Başlık ResmiCHP lideri Kılıçdaroğlundan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin

"CHP'Yİ TEKRAR KURULUŞUNDAKİ KODLARA OTURTACAĞIZ"

"CHP'yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler, CHP'yi yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız. O nedenle gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden, bilgelikten, güzellikten söz edeceksiniz. Bunu yaptığımız zaman güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. 30 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz, 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz, hemen bana telefon açacaksınız, onlarla konuşacağım ve tamamını ikna edeceğim."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değindi.

Bu kanunla alakalı ilk ve en önemli söylemi CHP'nin dile getirdiği açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz." dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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