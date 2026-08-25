ABD-Rusya hattında sır uçuş! Amerikan ordusuna ait dev kargo uçağı Moskova'ya indi

ABD ordusuna ait Boeing C-17 Globemaster tipi askeri nakliye uçağı, ABD'nin başkenti Washington D.C'den kalkıp Letonya üzerinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi. Uçağın taşıdığı yolcu ve kargo içeriği belirsizliğini korurken Kremlin, uçuşa dair bilgisi olmadığını duyurdu. İki ülke arasında diplomatik temasların durma noktasına geldiği bir dönemde gerçekleşen bu seyrüsefer, ocak ayından bu yana ABD tescilli bir uçağın Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk doğrudan uçuş olarak kayıtlara geçti.

ABD ordusuna ait bir askeri nakliye uçağının bugün Rusya'nın başkenti Moskova’daki Vnukovo Havaalanı'na iniş yaptığı bildirildi.

UÇAK LETONYA'DAN KALKTI

ABD ordusuna tescilli ve "07-7181" kuyruk numaralı Boeing C-17 Globemaster tipi askeri nakliye uçağı, Letonya'nın başkenti Riga'dan havalandı. Riga'dan kalktıktan sonra doğrudan Rusya hava sahasına geçen uçağın, yerel saatle 07.00'de Moskova'daki Vnukovo Havaalanı'na teker koyduğu tespit edildi.

Uçağın Moskova'ya iniş anı

YOLCU VE KARGO DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Uçuşun hangi amaçla gerçekleştirildiği veya uçakta yolcu ya da kargo bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi. Reuters, uçağın taşıdığı yük ya da yolcu içeriğinin doğrulanamadığını aktarırken, Kremlin yetkilileri de söz konusu uçuşa dair ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konu hakkında "Böyle bir bilgiye sahip değilim." diyerek yorum yapmadı.

WASHINGTON'DAN BAŞLAYAN UÇUŞ ROTASI

Flightradar24 tarafından sağlanan geçmiş izleme verilerine göre, söz konusu askeri nakliye uçağı Moskova seferinden önce ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında bulunan Camp Springs Askeri Hava Üssü'nden havalanmıştı. 23 Ağustos tarihinde Riga'ya ulaşan uçak, Moskova uçuşu öncesinde burada beklemedeydi.

Uçağın uçtuğu rota

OCAK AYINDAKİ DİPLOMATİK TEMASLAR

ABD tescilli bir jetin Avrupa'dan Rusya'ya gerçekleştirdiği son doğrudan uçuş bu yılın Ocak ayında kaydedilmişti. O dönem yapılan uçuşta, Ukrayna krizine ilişkin yürütülen barış görüşmeleri kapsamında Vladimir Putin ile bir araya gelen özel temsilciler Steven Witkoff ve Jared Kushner yer alıyordu.

GÖRÜŞMELER JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN GÖLGESİNDE

Kremlin yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamada, Kushner ve Witkoff'un Moskova'ya olası yeni bir ziyareti hakkında ellerinde bir bilgi olmadığını duyurmuştu. ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna odaklı diplomatik temasların, İran'daki savaş ve tırmanan bölgesel gerilimler nedeniyle son dönemde büyük ölçüde durma noktasına geldiği belirtiliyor.

ABD HAVA KUVVETLERİNİN BEL KEMİĞİ: BOEİNG C-17 GLOBEMASTER III

ABD merkezli Boeing tarafından geliştirilen C-17 Globemaster III, ABD Hava Kuvvetleri başta olmak üzere birçok müttefik ülke ordusunun stratejik ve taktik nakliye ihtiyacını karşılayan en gelişmiş askeri kargo uçakları arasında yer almaktadır. Yaklaşık 77 ton taşıma kapasitesine sahip olan devasa platform, tanklar, zırhlı araçlar, helikopterler ve yüzlerce tam teçhizatlı askeri personeli kıtalar arası mesafelere hızla sevk edebilme kabiliyetiyle öne çıkmaktadır.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir Boeing C-17 Globemaster III

Dört adet güçlü turbofan motoru sayesinde tam yükle dahi elverişsiz ve kısa pistlere iniş-kalkış yapabilen uçak, küresel askeri operasyonların ve hızlı intikal süreçlerinin ana omurgasını oluşturmaktadır.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir Boeing C-17 Globemaster III

Askeri sevkiyatların yanı sıra uluslararası kriz dönemlerinde, doğal afetlerde ve insani yardım operasyonlarında da aktif rol üstlenen Globemaster III, zorlu coğrafi koşullarda dahi yüksek erişim imkânı sağlamaktadır. Havada yakıt ikmali yapabilme yeteneği sayesinde kesintisiz uzun menzilli görevler icra edebilen uçak, kitlesel tahliye süreçlerinden diplomatik lojistik desteğe kadar geniş bir görev yelpazesinde kullanılmaktadır. Gelişmiş aviyonik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti, C-17'yi modern havacılık tarihinin en güvenilir ve stratejik lojistik unsurlarından biri konumuna getirmektedir.

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