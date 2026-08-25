Star TV'nin yeni sezon dizileri arasına katılan Tuzlu Kahve, Eda Ece ve Buğra Gülsoy'u başrollerde buluşturuyor. Romantik komedi ile aile hikayesini bir araya getiren yapımın ilk bölüm tarihi belli oldu. Dev isimleri bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu ve konusu yeni sezon öncesinde merak ediliyor.

Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, 2026-2027 televizyon sezonunda Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Derin ve Mehmet'in ailelerinin beklentileri arasında kesişen hayatlarını merkeze alan dizide Eda Ece, Buğra Gülsoy, Şevval Sam, Binnur Kaya ve Nebahat Çehre'nin de aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Dizinin yayın takvimine ilişkin son bilgiler de ilk bölüm öncesinde netleşti.

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin son dakika bir yayın değişikliği olmaması halinde 1 Eylül 2026 Salı günü Star TV'de başlaması planlanıyor. Buna göre yeni sezonun salı akşamı dizilerinden biri olacak Tuzlu Kahve'nin ilk bölümü 1 Eylül'de ekrana gelecek.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu

TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve'nin başrollerinde Eda Ece ve Buğra Gülsoy bulunuyor. Eda Ece, hayatını belirli bir plan doğrultusunda sürdürmeye çalışan Derin Kutaygil karakterini canlandırırken Buğra Gülsoy ise uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet Aydınoğlu rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu

Oyuncular ve karakterleri

Nebahat Çehre - Feryal İpekli

Eda Ece - Derin Kutaygil

Buğra Gülsoy - Mehmet Aydınoğlu

Binnur Kaya - Hatun Aydınoğlu

Şevval Sam - Candan Aydınoğlu

Yasemin Ergene - Elit İpekli

Ceren Moray - Aybüke

Enis Arıkan - Taylan Kutaygil

Sarp Apak - Murat Aydınoğlu

Hatice Aslan - Nermin Destan

Nergis Kumbasar - Tiraje Kutaygil

Melis Fis - İpek Aydınoğlu

İrem Kahyaoğlu - Meryem

Nazlı Tosunoğlu - Şengül

Nazlı Senem Ünal - Melodi

Elit Andaç Çam - Beste

Şeyla Halis - İrma

Gökçe Özyol - Adem

Cengiz Bozkurt - Ünver İpekli

Nevra Serezli - Sitare Kutaygil

Settar Tanrıöğen - Osman

TUZLU KAHVE DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, Derin ile Mehmet'in beklenmedik biçimde kesişen hayatlarını ve iki tarafın aileleri üzerinden gelişen olayları konu alıyor. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin, evlenip kendi yuvasını kurmak isterken uzun süredir devam eden ilişkisinin bir türlü evliliğe dönüşmemesi ve ailesinin beklentileri nedeniyle giderek daha fazla baskı hisseder.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu

Mehmet ise yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra ailevi nedenlerle Türkiye'ye döner. Kendi düzenini kurmuş olan Mehmet'in dönüşü özellikle annesinin oğlunun artık Türkiye'de kalması ve evlenmesi yönündeki beklentilerini beraberinde getirir. Derin ile Mehmet'in ilişkisi de ailelerin beklentileri, geçmişte yaşananlar, sırlar ve yanlış anlaşılmalar arasında şekillenmeye başlıyor.

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