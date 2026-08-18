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Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor

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Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor

2009 yılında oyunculuk kariyerine ara veren Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile evliliğinin sona ermesinin ardından yeniden setlere dönme kararı aldı. Sezonun en iddialı ve yüksek bütçeli yapımları arasında gösterilen Tuzlu Kahve dizisiyle anlaşma sağlayan Ergene'nin, oyunculuğa dönüşü karşılığında bölüm başına rekor bir ücret alacağı öne sürüldü.

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Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Ergene, 2009 yılında İzzet Özilhan ile tanışmasının ardından oyunculuk kariyerine ara vermişti.

“DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM” DEMİŞTİ

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Ergene, uzun yıllar boyunca kendisine yöneltilen "Oyunculuğa dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorularına, "Bir daha dönmeyi düşünmüyorum" cevabını vermişti. Aradan geçen yıllara rağmen Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalarda yer edinmeye devam eden oyuncunun yeniden ekranlara dönme ihtimali, hayranları tarafından da merakla takip ediliyordu.

Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor
Başlık ResmiYasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor

TUZLU KAHVE DİZİSİNDE ROL ALACAK

Eylül 2025'te İzzet Özilhan ile boşanan Yasemin Ergene, yaptığı bazı anlaşmaların ardından oyunculuğa geri döneceğinin sinyallerini vermişti. Ergene'nin hangi projeyle setlere döneceği merak edilirken, oyuncunun sezonun en yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak gösterilen Tuzlu Kahve dizisinde rol almayı kabul ettiği ortaya çıktı.
Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve dizisinden bölüm başına alacağı iddia edilen ücret ise dikkat çekti.

Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor
Başlık ResmiYasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor

KADRODA YOK YOK

Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi çok sayıda ünlü oyuncunun kadrosunda yer aldığı dizi, daha yayın hayatına başlamadan dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor
Başlık ResmiYasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve anlaşması ortaya çıktı! Rekor ücretle dönüyor

BÖLÜM BAŞI 2 MİLYON TL

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, sezonun en yüksek bütçeli projeleri arasında gösterilen Tuzlu Kahve dizisinde Yasemin Ergene'nin bölüm başına 2 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Ergene'nin yanı sıra dizinin diğer oyuncularının da yüksek ücretlerle anlaşma sağladığı öne sürüldü. Yapımın güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek bütçesiyle yeni sezonda adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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