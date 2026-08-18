Ev alacaklara ‘vade’ uyarısı! Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor

Petrol fiyatlarında artış ve devam eden sıkı para politikasının etkisiyle, konut finansmanı oranlarında yüksek seyir devam ediyor. En düşük konut finansmanı %2,9 olurken; uzmanlar, yüksek maliyetten kaçınmak isteyen tüketicilere vade uyarısında bulunuyor. 1 milyon TL konut finansmanında 60 ay ev 120 ay vade arasındaki fark ise dikkat çeken boyuta ulaştı…

ÖMER FARUK BİNGÖL- Orta Doğu’da jeopolitik riskler sürerken, Merkez Bankası geçen haftaki enflasyon raporu toplantısında faiz indirimi sinyali verdi. Ancak özellikle petrol fiyatlarındaki yüksek seyir sebebiyle, indirimin zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Bu ortamda TCMB’nin fonlama oranı %40’tan devam ederken, tüketici finansmanı oranlarında da gevşeme gözlemlenmiyor.

‘DÜŞÜK VADE’ UYARISI

Özellikle ev alma hayali kuran vatandaşlar muhtemel bir indirime kilitlenirken; uzmanlar, indirimin gecikebileceği böyle dönemlerde daha düşük maliyetle finansman kullanmak isteyen tüketicilere “daha düşük vade” uyarısında bulunuyor.

Bugün 60 ay ile 120 ay vade arasındaki maliyet farkının “daha düşük taksit sayısı” sebebiyle oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, ödeme gücü olan vatandaşlara “vadeyi kısa tutma” tavsiyesinde bulunuyor.

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KONUTTA GÜNCEL ORANLAR

Katılım bankaları tarafından ilan edilen son rakamlara bakıldığında, 60 ay vadeli konut finansmanı için ilan edilen güncel oranlar şöyle:

Banka Kâr Payı Oranı Albaraka %2,90 Vakıf Katılım %2,99 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99 Türkiye Finans %3,09

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

1 milyon TL konut finansmanı için en düşük oran dikkate alındığında geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 1 milyon TL

Finansman vadesi: 60 ay

Finansman oranı: %2,90

Aylık taksit: 35 bin 396 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 123 bin 735 TL

5 YIL VADEDE MALİYET DÜŞÜK

Rakamlara bakıldığında 5 yıl vadeli konut finansmanında toplam maliyetin %112 civarında gerçekleştiği görülüyor.

Ancak 1 milyon TL finansman için 120 ay vade tercih edildiğinde toplam geri ödeme 3 milyon 600 bin TL’ye kadar yükseliyor. Aylık taksitler bu denklemde 30 bin TL’ye gerilese de toplam finansman maliyeti 10 yılda %260 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor.

Her iki vade arasındaki maliyet farkı yaklaşık 1,5 milyon TL gibi oldukça yüksek bir tutara denk geliyor.

SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Bu arada son açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %17 geriledi ve 123 bin 603 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar ise %23,7 arttı ve 23 bin 888 adede ulaştı.

Konut fiyat endeksi ise haziran itibarıyla son 1 yıllık dönemde %24,5 arttı ancak reel düşüş %-5,8 olarak gerçekleşti.