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Ekonomi

En büyük spor markasıydı! Hissesi %78 düştü, 200 milyar dolarlık kayıp

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En büyük spor markasıydı! Hissesi %78 düştü, 200 milyar dolarlık kayıp
Fotoğraf Başlığı En büyük spor markasıydı! Hissesi %78 düştü, 200 milyar dolarlık kayıp

Kasım 2021'de 177,5 dolar ile tarihî zirvesini gören Nike hissesi, dünkü işlemlerde 39,09 dolardan kapanış yaptı. Zirveden %78 düşen ve Eylül 2014’ten bu yana en dip seviyesine gerileyen Nike’ın piyasa değeri de 200 milyar doların üzerinde geriledi. Küresel rekabette özellikle Çinli rakiplerine yenik düşmeye başlayan Nike’ın net kârı son bilançoda %3 düşüşle 3,1 milyar dolara geriledi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünyanın en büyük spor markalarından Nike’ın hisselerinde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. ABD borsalarında işlem gören Nike hissesi dünkü işlemlerde %-4,03 değer kaybetti ve 39,09 dolardan kapanış yaptı. Böylece Nike hissesi Eylül 2014’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Nike hissesi Kasım 2021'de 177,5 dolar ile tarihî zirvesini görmüştü. Böylece hisseler son kapanış itibarıyla, tarihî zirvesinden %-78 düşmüş oldu. Aynı zamanda hisse senedi, rekor seviyesinden bu yana 200 milyar doların üzerinde piyasa değerini sildi; son durumda 58 milyar dolara geriledi.

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ÇİN’DE İVME KAYBI

Şirketle ilgili son gelişmelere bakıldığında Nike'ın Çin’deki gelirlerinin son çeyrekte %12 gerilemesi ve bu ülkedeki satışların arka arkaya sekiz çeyrektir düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Anta ve Li Ning gibi yerel markaların da Nike ile rekabete girmesi şirketin hasılatını baskılıyor.

En büyük spor markasıydı! Hissesi %78 düştü, 200 milyar dolarlık kayıp
Başlık ResmiEn büyük spor markasıydı! Hissesi %78 düştü, 200 milyar dolarlık kayıp

NET KÂR GERİLEDİ

Şirket, 2027'den itibaren bazı büyük toptancıların internet üzerinden Nike satışı yapmasını da sınırlamaya hazırlanıyor. Bunun da kısa vadede satış hacmine negatif yansıması bekleniyor.

Bu arada Nike'ın son mali yılındaki toplam geliri 46,4 milyar dolar ile ‘yatay’ seyretti. Net kâr da %3 düşerek 3,1 milyar dolara çekildi.

Nike'ın doğrudan tüketiciye satışları da son çeyrekte %7 ve Nike Digital’in satışları %12 geriledi.

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PİYASA BEKLENTİLERİ

Analistler “Piyasa, Nike'ın büyüme motorlarının hâlâ çalışmadığını ve toparlanmanın beklenenden daha uzun süreceğini fiyatlıyor. Özellikle Çin faktörü, dijital satışlardaki ivme kaybı ve marka çekiciliğindeki problemler, hisse üzerinde baskısı oluşturmuş gibi görünüyor” görüşünü aktarıyor.

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Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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