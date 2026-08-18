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Ekonomi

Halka arzlarda bir ilk! CITAS, KPEKS, TKNKA, VEYAS sonuçları

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Halka arzlarda bir ilk! CITAS, KPEKS, TKNKA, VEYAS sonuçları
Fotoğraf Başlığı Halka arzlarda bir ilk! CITAS, KPEKS, TKNKA, VEYAS sonuçları

Geçen hafta talep toplama işlemi gerçekleşen 4 halka arzdan Çitlekçi Mağazacılık bugün borsada işlem görmeye başlıyor. Şirket hisseleri 7,83 kat talep görmüştü. Kapeks Kimya için toplam 2,98 kat ve Teknika Plast için 6,45 kat talep geldi. Bu arada Türker Vangölü Enerji’nin halka arzında 65 milyon adet hisse satışa sunuldu. Buna karşılık 44 milyon 375 bin adet hissenin satışı gerçekleşti. Son yıllarda ilk defa talep, arzın gerisinde kaldı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da geçen hafta talep toplama işlemi gerçekleşen 4 halka arzın sonuçları belli oldu. 10-12 Ağustos tarihlerinde yatırımcılara sunulan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) hisselerine 7,83 kat talep geldi. Toplam katılımcı sayısı 556 bin 728 kişi olurken, bireysel yatırımcıya 32 adet hisse düştü. Hisse başına 73,70 TL’den gerçekleşen halka arzın ardında, şirket bugün borsada işlem görmeye başlayacak.

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KAPEKS KİMYA VE TEKNİKA

12-14 Ağustos tarihlerinde de Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) için 94,00 TL ve Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi A.Ş. (TKNKA) için 85,40 TL fiyatla talep toplama işlemleri tamamlandı. Her iki halka arza sırasıyla 2,98 kat ve 6,45 kat talep geldi. Bireysel yatırımcılar için 40 adet ve 38 adet hisse dağıtımı yapıldı.

Çitlekçi Mağazacılık’ta 2,69 milyar TL olan halka arz büyüklüğü, Kapeks Kimya’da 2,36 milyar TL ve Teknika Plast’ta 2,65 milyar TL oldu.

Halka arzlarda bir ilk! CITAS, KPEKS, TKNKA, VEYAS sonuçları
Başlık ResmiHalka arzlarda bir ilk! CITAS, KPEKS, TKNKA, VEYAS sonuçları

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ

Öte yandan TL bazında son yılların en büyük halka arz projesi olan Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) hisseleri için de 12-14 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşti. Bu halka arz ile 136,00 TL’den 65 milyon adet hisse satışa sunuldu. Buna karşılık 44 milyon 375 bin adet hissenin satışı gerçekleşti. 8,84 milyar TL olması hedeflenen halka arz büyüklüğü 6,04 milyar TL olarak gerçekleşti. Yatırımcıların tamamı bu halka arzda talep ettikleri hisseyi aldı.

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YÜZDE 318’LİK PRİM

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son 12 ayda %29,30 primle 14.132 puana yükselirken, Halka Arz endeksi aynı dönemde %163 prim yaptı. 2026 yılında ilk işlem görme tarihleri dikkate alındığında ise 33 şirket borsaya ‘merhaba’ dedi. Bu yıl halka açılan şirketlerden Savur GYO, 17 Ağustos kapanışı itibarıyla %318 primle en fazla yükselen hisse oldu. Ekim Turizm ise %-43 düşüşle en fazla değer kaybeden hisse olarak öne çıktı.

Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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