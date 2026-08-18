FED stresini üzerinden atmaya çalışan ons altın, Orta Doğu’da artan jeopolitik stres ile fren yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde 4.436 dolara kadar yükselen ve ocak ayından süregelen düşüş trendini kırmayı deneyen ons fiyatı, petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi. TSİ 06:30 itibarıyla ons 4.398 dolardan fiyatlanırken, spot piyasada işlem gören 18 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.774 TL’den güne başladı.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı yeni haftaya %0,91 primle başlayarak dünkü işlemleri 4.416 dolardan tamamlamıştı. Ancak Orta Doğu’da artan jeopolitik stres ve petrol fiyatlarının 2,5 hafta sonra yeniden 90 doların üzerine yönelmesi ile birlikte altında da yön bugünkü işlemlerde aşağı döndü. Ons fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 4.398 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 18 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.774 TL’den güne başladı.

ALTIN, KIRILMA NOKTASINDA…

Ons altının bugünkü ilk işlemlerde 4.436 dolara kadar yükselmesi ve ocak ayından bu yana süregelen düşüş trendini yukarı kırmak için bir denemede bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Analistler, bugün itibarıyla 4.430 dolardan geçen düşüş trendi direnci ile birlikte, geçen haftaki 4.450 dolar zirvesini ve 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.507 dolar bölgesini önemli kırılma noktaları olarak gösteriyor.

Altın kırılma noktasında! Onstaki yükselişe petrol engeli…

FAİZ BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

ABD’de geçen hafta açıklanan temmuz enflasyon verisinin beklenti dahilinde gelmesi ve ÜFE’nin de tahminlerin altında kalması, FED’den faiz artışı öngörülerini zayıflattı. Piyasalarda 2026’nın geri kalanında faiz artışı ihtimali masadan kalkmaya başlarken, altın fiyatları bu gelişmeden destek bularak yönünü yukarı çevirdi.

“BU ŞARTLARDA ARTIŞ ZOR!”

Goldman Sachs tarafından hafta başında paylaşılan piyasa notunda da ABD’de beklenti altında kalan istihdam verileri, enflasyonda yavaşlama ve zayıf perakende satışlar gerekçe gösterilerek, faiz artışının düşük ihtimal olduğu aktarıldı. Bu arada CME FED Watch anketinde bugünkü tahminlere bakıldığında, eylülde FED’den faiz artışı beklentisi %34,9’a kadar geriledi.

ABD’NİN FAİZ ÖDEMELERİ…

Öte yandan son açıklanan verilere göre ABD'nin ulusal borç faiz giderleri yıllık bazda yeni bir rekor seviyeye işaret eden 1,4 trilyon dolara ulaştı. Faiz oranlarının stabil kalması halinde bile Kasım 2028'e kadar faiz ödemelerinin 1,7 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

SÖZLÜ YÖNLENDİRME!

Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen de ABD’nin 40 trilyon dolar borcu ve yıllık 1,5 trilyon dolara yaklaşan faiz ödemesi varken; FED’in yeni bir faiz artışının ciddi sıkıntı yaşatabileceği ve faiz artırımı ifadelerinin sözlü yönlendirmenin bir parçası olduğu görüşünü paylaştı. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin konuşulabileceğini savunan Nuri Sevgen; bu beklentinin altın gibi değerli metalleri destekleyebileceğini de öngördü.

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