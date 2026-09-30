Küresel piyasalarda tahvil gerileri ve petrol takip edilirken, iç piyasada dikkatler eylül enflasyonuna çevrildi. TCMB’nin para politikası için kritik olan bu gelişmeler, faiz oranlarını yakından ilgilendiriyor. Piyasada “bekle-gör” konumu devam ederken, ihtiyaç finansmanı oranlarında bu hafta da yeni indirim gelmedi. Kredi/finansman hacminde ise 1 haftada 25 milyar TL gerileme dikkat çekti. 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Küresel tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan yükseliş dalgası iç piyasalarda da yakından takip edilirken; Türkiye’de gecelik fonlama oranı, politika faizi olan %37’den devam ediyor. İki yıllık tahvil faizi ise %40 seviyesinin hemen üzerinde yatay görünümünü koruyor.

Merkez Bankası ise gelecek hafta açıklanacak eylül enflasyonunu ve petrol fiyatlarındaki seyri yakından takip ediyor. Bununla birlikte iç talepte yaşanan daralma da izleniyor.

Piyasaların gözü şimdi 22 Ekim’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında... Muhtemel bir faiz indiriminin, finansman maliyetlerinde düşüş sağlayıp sağlamayacağı ise tüketicilerin ve reel sektörün ilgilendiği başlıklar arasında yer alıyor.

TCMB BEKLENTİLERİ

HSBC Global Investment Research, son açıkladığı Türkiye raporunda, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini 200 baz puan indireceği konusunda geniş bir mutabakat bulunduğunu belirtti. Asıl belirsizliğin gelecek yıl olduğunu belirten HSBC; petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın dezenflasyonu yavaşlatabileceği ve cari açık baskısını artırabileceği uyarısında bulunarak, bunların, TCMB'nin alanını sınırlayabileceğini öngördü. HSBC, TCMB'nin reel faizi sıkı tutarken nominal faizi düşürebileceğini de ifade etti.

Tüketiciye ‘fren’ yaptıran oranlar! 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

Bu arada ihtiyaç finansmanı oranlarına bakıldığında, bu hafta yeni bir indirim gözlemlenmedi. 30 Eylül itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Şubelerde farklılık gösterebilir.)

200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En yüksek oran dikkate alınarak, 200 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 200 bin TL

Finansman vadesi: 12 ay

Finansman oranı: %3,79

Aylık taksit: 22 bin 473 TL

Toplam geri ödeme: 269 bin 668 TL

Rakamlar, yıllık finansman maliyetinin %35’e yakın seviyelerde devam ettiğini gösteriyor.

TALEPTE KESKİN DÜŞÜŞ

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son veriler, ihtiyaç kredisi/finansmanı hacminde önemli bir düşüşe işaret etmişti. 18 Eylül haftasında hacim 2 trilyon 574,75 milyar TL oldu. Bu rakam önceki hafta 2 trilyon 599,51 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece haftalık gerileme yaklaşık 25 milyar TL olarak gerçekleşti.