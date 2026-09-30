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Dünya

Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

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Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler
Başlık ResmiDünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

Dubai'den Tel Aviv'e giderken "uçak kaçırma" alarmı veren Flydubai uçağında yaşananlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kokpitteki kavga sırasında pilotlardan birinin bıçaklandığı, uçağın yaklaşık 34 bin feetten 14 bin feete hızla alçaldığı aktarıldı. Bir yolcu, "Çakılacağımızı hissettik. Çok fazla kan vardı" dedi. İsrailli yetkililer, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

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Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında "7500" koduyla başlayan uçak kaçırma alarmının ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

İçinde 27'si çocuk 174 yolcunun bulunduğu uçakta pilotlar arasında yaşanan kavganın bıçaklı saldırıya dönüştüğü öne sürüldü.

Flydubai, acil durumun pilotlar arasında yaşanan fiziksel arbededen kaynaklandığını doğrularken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler
Başlık ResmiDünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

KOKPİTTE BIÇAKLI KAVGA

İsrail basınında yer alan haberlere göre pilotlar arasındaki kavga sırasında pilotlardan biri bıçaklandı.

Miriam isimli bir yolcu i24NEWS'e yaptığı açıklamada, kokpit açılmadan önce çığlıklar duyduklarını söyledi. Yolcu, kokpit açıldığında "çok fazla kan" gördüğünü ve bir pilotun cep bıçağıyla bıçaklandığını aktardı.

Uçakta bulunan bir doktor ve hemşirenin yaralanan pilota ilk müdahaleyi yaptığı kaydedildi.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler
Başlık ResmiDünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

"ÇAKILACAĞIMIZI HİSSETTİK"

Uçakta bulunan Miriam, yaşanan korku dolu anları anlatırken "Çakılacağımızı hissettik" ifadelerini kullandı.

Yolcu, İsrailli yolcular ve mürettebatın şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdiğini aktararak, "Buradan sağ çıkamayacağımızı düşündüğümüz anlar oldu" dedi.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler
Başlık ResmiDünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

UÇAĞI KASITLI OLARAK DÜŞÜRME İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

İsrailli yetkililer, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceği ihtimalini de soruşturuyor.

İsrail basınına konuşan bir yetkili, diğer pilot ile bazı yolcuların müdahalesinin ardından şüphelinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Yetkililer, bıçaklanan pilotun uçağı düşürmeye çalışmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ancak olayla ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler
Başlık ResmiDünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

"MASUM BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Olayın güvenlik bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. İsrailli yetkililer, başarısız bir terör saldırısı ihtimalinin henüz tamamen dışlanmadığını aktardı.

Bir İsrailli yetkili Ynet'e yaptığı açıklamada, "Masum bir şey değildi" dedi.

Olayın nedeni ve pilotların eylemlerine ilişkin kesin sonucun devam eden soruşturmayla ortaya çıkması bekleniyor.

ÖNCE 7700, ARDINDAN 7500 KODUNU VERDİ

Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı uçak, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 07.05'te Tel Aviv'e gitmek üzere havalandı.

Uçağın yaklaşık 09.30'da Ben Gurion Havalimanı'na inmesi planlanıyordu.

Uçuşun yaklaşık 90'ıncı dakikasında, uçak Ürdün hava sahasındayken önce uluslararası genel acil durum kodu "7700" gönderildi. Kısa süre sonra uçak kaçırma ve yasa dışı müdahale durumlarıyla ilişkilendirilen "7500" kodu devreye girdi.

Uçak ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan hava sahasına girdi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

7500 kodunun gönderilmesi üzerine İsrail'de güvenlik birimleri alarma geçti. İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.

Şin Bet, Mossad, polis ve Ulusal Güvenlik Konseyi de olayın nedenini belirlemek üzere çalışmalara katıldı.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler
Başlık ResmiDünyanın nefesini tutarak izlediği uçakta kanlı kavga! Pilot bıçaklandı, ani dalışa geçtiler

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Dakikalar süren alarmın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki Prens Sultan bin Abdülaziz Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

Flydubai, "Tüm yolcular güvende ve bakımları yapılıyor" açıklamasını yaptı.

Havayolu şirketi, yolcuları alarak İsrail'e götürmek üzere Dubai'den Suudi Arabistan'a başka bir uçak gönderileceğini açıkladı.

İsrail'in bayrak taşıyıcı havayolu El Al da yetkililere yolcuların ülkeye getirilmesi için yardım etmeye ve gerektiğinde kurtarma uçuşu düzenlemeye hazır olduğunu bildirdi.

174 yolcunun tamamının güvende olduğu açıklanırken, kokpitte yaşanan bıçaklı kavganın nedeni ve uçağın ani dalışının kasıtlı olup olmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.

PİLOTLARDAN BİRİ RUS, DİĞERİ UKRAYNALI İDDİASI

İsrail Kanal 12, kokpitte kavga eden pilotlardan birinin Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğunu öne sürdü. Söz konusu iddia daha sonra NEXTA, BILD ile Rusça ve Ukraynaca yayın yapan bazı medya kuruluşlarında da yer aldı.

Flydubai, pilotlar arasında fiziksel arbede yaşandığını doğrularken pilotların isimleri veya milliyetleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Her iki pilotun da uçağın Suudi Arabistan'ın Tebük kentine inişinin ardından uçaktan çıkarıldığı aktarıldı.

İsrailli gazeteci Amit Segal ise yetkililerin pilotlardan birinin kendi hayatına son vermek amacıyla uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceği ihtimalini araştırdığını yazdı. Bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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