Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Antalya'da konut sahibi olmak için ödeme yaptığı kişinin evini teslim etmeyip kendisini dolandırdığını iddia eden 58 yaşındaki Fatime Aytar, suç duyurusunda bulundu. 6 dönümlük tarlasının parasını, 70 çeyrek altınını, 3 bin dolarını ve bir yıllık dükkan kira gelirini müteahhide verdiğini söyleyen yaşlı kadın “Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Yemedim içmedim, kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı” diyerek tepki gösterdi.

Kaydet
|

Antalya’da iddiaya göre müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişiler, konut projesi vaadiyle ev almak isteyen vatandaşları dolandırdı.

Ödemelerin farklı kişilere ait banka hesaplarına gönderildiği, kredi kartıyla veya elden yapıldığı, bazı kişilerin ise altınlarını teslim ettiği öne sürüldü. Bir süre sonra konutlarını teslim alamayan vatandaşlar, avukatları Doğanay Akbaş ve Didem Kibrit aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başvurularda, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla işlem yapılması talep edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara
GÜNDEM

Ankara'da çifte dolandırıcılık! Hem vatandaşı hem suç ortaklarını dolandırdı

“6 DÖNÜM TARLAMI SATTIRDI”

Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Fatime Aytar, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Benim tarlamı sattırdı 6 dönüm. Parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim. Şu ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim, 6 dönüm tarlam gitti. Üç bin dolarım gitti. Bir senelik dükkan kiram gitti.

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı
Başlık ResmiEv hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

“BENİM PARAM PULUM GİTTİ”

Müteahhidin evi kısa sürede tamamlayacağına söz verdiğini söyleyen Aytar, ilk gösterilen yerdeki inşaatın bitirilmediğini belirtti. Daha sonra başka bir yerden daire teklif edildiğini anlatan Aytar, "Orayı bitirmedi, başka yerden vereceğim dedi. Geçen sene bir daha başladı, bir sene oldu. Orayı da gösterdi yapacağım dedi. Oradan da mağdur olduk. Bir şey yok şu an. Benim param pulum gitti. Herkes de iyi iyi dedi, iyi denen adam bu olursa kötü ne olur bilmiyorum" dedi.

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı
Başlık ResmiEv hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

“NUMARALARIMIZI ENGELLEDİ”

2023 yılında ödeme yapmaya başladığını belirten Aytar, müteahhide telefonla da ulaşamadığını öne sürdü:

2023'te oldu olay, o yıldan bu yana ev de bir şey de yok ortada. Telefonlara da bakmıyor, bizi mağdur etti. Telefon numaralarımızı engelledi. Hukuki süreci başlattık, şikayetçi oldum.

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı
Başlık ResmiEv hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

KAYBI 7 MİLYON LİRA

Sattığı 6 dönümlük tarlanın bugünkü değerinin 6 milyon lira olduğunu savunan Aytar, kaybının yaklaşık 7 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Aytar, bir yıllık kira gelirini müteahhide verdiğini, teslim ettiği altınların bir bölümünü de babasından borç aldığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar
GÜNDEM

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar

“YEMEDİM İÇMEDİM, O YEDİ BENİM PARAYI”

Aytar, şöyle konuştu:

Ben kuru ekmek yedim, kıyafet alamadım kendime. Bir ayakkabıyı pazarda da düğünde de giyerim. Ben yemedim içmedim, o yedi benim parayı. Ben bundan şikayetçiyim, gereken yapılsın. Benim canım yandı, yiyecek ekmeğim yok. Gecekonduda oturuyorum, 6 bin TL kira veriyordum, 10 bin TL oldu, oturulmaz, fareler geziyor evin içinde. Benim rızkımı yedi. Bu tarlayı ben kazanıp alamam, dededen nineden kaldı.

Avukat Doğanay Akbaş ise "Savcılığa ayrı ayrı dilekçelerle suç duyurusunda bulunduk. Şu an soruşturmalar devam ediyor. Talebimiz, hesap hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporlarının alınmasıyla soruşturmaların kapsamlı şekilde yürütülmesi" diyerek aynı kişiler tarafından benzer yöntemlerle dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların bürolarına başvurduğunu aktardı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Hasan Şaş'ın testi pozitif Sabuncuoğlu'nun negatif
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
'KORUMA KALKANI' KALKIYOR!
'KORUMA KALKANI' KALKIYOR!
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam bekleniyor
'PİLOT BIÇAKLANDI'
'PİLOT BIÇAKLANDI'
Kaçırılma alarmının ardından korkunç gerçek!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
Hava ne zaman ısınacak? Tarih verildi
İSPANYOLLAR DUYURDU
İSPANYOLLAR DUYURDU
G.Saray maçında olacak mı? Raphinha'dan haber var
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
'Ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim'
SEMİH'E TRANSFER ÇAĞRISI
SEMİH'E TRANSFER ÇAĞRISI
"Akademide yetişenler uzun süre Beşiktaş’ta olmasın"
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
"İŞÇİYE PARASI PEŞİN ÖDENMELİ"
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
35 GÜN ARALIKSIZ YAĞDI
35 GÜN ARALIKSIZ YAĞDI
Ülkede yeni rekor! Yıllardır böylesi görülmedi
TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
Doğu Akdeniz'de yeni Libya senaryosu!
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Hatay'daki silahlı saldırı saniye saniye kaydedildi
ZAM DALGASI DURDU
ZAM DALGASI DURDU
Hal operasyonu vatandaşa nefes aldırdı
YARGITAY NOKTAYI KOYDU
YARGITAY NOKTAYI KOYDU
Altınlar kimin? Nişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Güllü davasında yarın kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Güllü davasında yarın kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Kaydet
VGM üniversite burs başvuru takvimi! 2026 VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?
2026 VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?
Kaydet
Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 22,3 arttı
Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 22,3 arttı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.