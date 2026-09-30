Antalya'da konut sahibi olmak için ödeme yaptığı kişinin evini teslim etmeyip kendisini dolandırdığını iddia eden 58 yaşındaki Fatime Aytar, suç duyurusunda bulundu. 6 dönümlük tarlasının parasını, 70 çeyrek altınını, 3 bin dolarını ve bir yıllık dükkan kira gelirini müteahhide verdiğini söyleyen yaşlı kadın “Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Yemedim içmedim, kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı” diyerek tepki gösterdi.

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Antalya’da iddiaya göre müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişiler, konut projesi vaadiyle ev almak isteyen vatandaşları dolandırdı.

Ödemelerin farklı kişilere ait banka hesaplarına gönderildiği, kredi kartıyla veya elden yapıldığı, bazı kişilerin ise altınlarını teslim ettiği öne sürüldü. Bir süre sonra konutlarını teslim alamayan vatandaşlar, avukatları Doğanay Akbaş ve Didem Kibrit aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başvurularda, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla işlem yapılması talep edildi.

“6 DÖNÜM TARLAMI SATTIRDI”

Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Fatime Aytar, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Benim tarlamı sattırdı 6 dönüm. Parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim. Şu ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim, 6 dönüm tarlam gitti. Üç bin dolarım gitti. Bir senelik dükkan kiram gitti.

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

“BENİM PARAM PULUM GİTTİ”

Müteahhidin evi kısa sürede tamamlayacağına söz verdiğini söyleyen Aytar, ilk gösterilen yerdeki inşaatın bitirilmediğini belirtti. Daha sonra başka bir yerden daire teklif edildiğini anlatan Aytar, "Orayı bitirmedi, başka yerden vereceğim dedi. Geçen sene bir daha başladı, bir sene oldu. Orayı da gösterdi yapacağım dedi. Oradan da mağdur olduk. Bir şey yok şu an. Benim param pulum gitti. Herkes de iyi iyi dedi, iyi denen adam bu olursa kötü ne olur bilmiyorum" dedi.

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

“NUMARALARIMIZI ENGELLEDİ”

2023 yılında ödeme yapmaya başladığını belirten Aytar, müteahhide telefonla da ulaşamadığını öne sürdü:

2023'te oldu olay, o yıldan bu yana ev de bir şey de yok ortada. Telefonlara da bakmıyor, bizi mağdur etti. Telefon numaralarımızı engelledi. Hukuki süreci başlattık, şikayetçi oldum.

Ev hayali suya düştü! 70 çeyrek altın, 6 dönüm tarla, 3 bin dolar… Hepsi buhar oldu: Kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı

KAYBI 7 MİLYON LİRA

Sattığı 6 dönümlük tarlanın bugünkü değerinin 6 milyon lira olduğunu savunan Aytar, kaybının yaklaşık 7 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Aytar, bir yıllık kira gelirini müteahhide verdiğini, teslim ettiği altınların bir bölümünü de babasından borç aldığını söyledi.

“YEMEDİM İÇMEDİM, O YEDİ BENİM PARAYI”

Aytar, şöyle konuştu:

Ben kuru ekmek yedim, kıyafet alamadım kendime. Bir ayakkabıyı pazarda da düğünde de giyerim. Ben yemedim içmedim, o yedi benim parayı. Ben bundan şikayetçiyim, gereken yapılsın. Benim canım yandı, yiyecek ekmeğim yok. Gecekonduda oturuyorum, 6 bin TL kira veriyordum, 10 bin TL oldu, oturulmaz, fareler geziyor evin içinde. Benim rızkımı yedi. Bu tarlayı ben kazanıp alamam, dededen nineden kaldı.

Avukat Doğanay Akbaş ise "Savcılığa ayrı ayrı dilekçelerle suç duyurusunda bulunduk. Şu an soruşturmalar devam ediyor. Talebimiz, hesap hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporlarının alınmasıyla soruşturmaların kapsamlı şekilde yürütülmesi" diyerek aynı kişiler tarafından benzer yöntemlerle dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların bürolarına başvurduğunu aktardı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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