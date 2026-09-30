ÖZEL│Eski hocasından Semih Kılıçsoy sözleri: Akademide yetişenler uzun süre Beşiktaş’ta olmamalı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Önder Karaveli, Semih Kılıçsoy hakkında Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Karaveli; genç golcünün A takıma uzanan serüveni, Cagliari’deki kiralık dönemi ve kariyer planlaması üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı. “Yabancılara gösterilen sabrı kendi oyuncularımıza gösterelim” diyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Semih için en doğru rota Avrupa" görüşünü belirtti.

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Cagliari'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, milli araya kadar 4 resmi maçta 129 dakika süre alan ve 1 gol kaydetti. Sergilediği performansla hayal kırıklığı oluşturan genç futbolcunun Beşiktaş U19 Takımı’ndan eski teknik direktörü Önder Karaveli, Kılıçsoy hakkında Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

KARAVELİ: FARKINI ORTAYA KOYDU

Genç oyuncunun potansiyelini keşfettikleri döneme ve U19 takımına geçiş sürecine değinen Önder Karaveli, “Beşiktaş U19 Takımı teknik sorumlusu olarak görev yaptığım dönemde Semih U17 Takımı’nda forma giyiyordu ve yaşı o kategoriye uygundu. Ancak ben, yaşça daha küçük ama gelecek vadeden oyuncuların U19 Takımı'nda yer almasını çok istiyordum. Semih de bir santrfor olarak U17 Takımı’nda farkını ortaya koyuyordu; bunun üzerine onu U19 Takımı’na aldım. Yani 2003 ve 2004 doğumluların oynadığı takıma almıştım, öyle söyleyeyim. Burada Semih’e fırsat veriyorduk ve onu ayrıca UEFA Youth League maçlarında da oynattık.” dedi.

Önder Karaveli (Fotoğraf: Instagram)

“GOLLE YAŞAYAN BİR OYUNCU”

Öğrencisinin yeteneklerinden ve golcü özelliklerinden bahseden Karaveli, “Semih, öncelikle farklı bir santrfor tiplemesidir. Yani onu diğer oyuncularımızdan farklı kılan en önemli özelliklerinden birisi golle yaşayan bir oyuncu olmasıdır. Kuvvetli bir isimdir ve gol vuruşlarında, özellikle de ceza sahası içindeyken iki ayağını da kullanabilmesi onu ayrıcalıklı kılıyor. Hiç beklemediğiniz bir anda sürpriz bir vuruş yapabilir. Ayrıca golü bu kadar çok düşünüyor olması bazen bencilce gelebilir ama bence santrforların da biraz bencilliğe ihtiyacı vardır.” diye konuştu.

“CAGLIARI DENEYİMİ GÜÇLENDİRDİ”

Genç oyuncuların A takım seviyesinde şans bulamadıklarında Avrupa'ya gitmelerini desteklediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Semih'in geçen sezon Cagliari'ye kiralanmasının son derece doğru bir hamle olduğunu vurgulayarak, “Sadece Semih’e değil, aslında bütün genç oyunculara, yani U19’dan sonra A takımda fırsat bulamayan ama potansiyeli olan oyunculara, Avrupa’da geçirdikleri bu süre bence iyi geliyor. Demir Ege Tıknaz da bu konuda önemli bir örnektir. Onun Rio Ave’ye gidişi, dönüşünde onu Beşiktaş’ta çok daha kolektif bir oyuncu haline getirmişti ve daha fazla forma şansı bulmuştu. Semih'in Türkiye'de başka bir takımda kiralık oynamaktansa Cagliari'ye gitmesi bence doğruydu; çünkü yüksek beklenti olan bu tip oyuncuları yurt dışında kiralık olarak kullanmak çok daha mantıklı. Oradaki farklı antrenmanlar, farklı ülkelerden oyuncularla bir arada olmak ve yeni bir hayat tarzı deneyimlemek; kısacası buradaki konfor alanından çıkıp hem saha içinde hem de hayata karşı verilen mücadele oyuncularımızı güçlendiriyor. Ben bu konuyu çok destekliyorum. Orada; Beşiktaş’ta, hatta Türkiye’de bulamayacağı kadar çok forma giyme ve maça ilk 11'de başlama fırsatı buldu. O yüzden Cagliari deneyiminin Semih’e mutlaka pozitif katkıları olmuştur.” tespitinde bulundu.

Semih Kılıçsoy'un, Beşiktaş ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

“ŞANS BULMAK ÇOK DA KOLAY DEĞİL”

Gelecek vadeden ismin siyah-beyazlı ekipteki mevcut forma rekabetine dikkat çeken 52 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

Pozisyonlarla ilgili bazı durumlar var. A takıma çıkan genç oyunculara bakarsak... Semih şu an 21 yaşında. Uzun zamandır A Takım’da olduğu için insanlar onu genç oyuncu kategorisinden ayırıyor ama Semih de sonuçta genç bir çocuk. Pozisyonel şanslar diye bir şey var. Semih de santrfor pozisyonunda oynadığı için, Süper Lig'de özellikle şampiyonluk mücadelesi veren büyük bir takımda yer bulmak çok da kolay değil. Yani zaten hemen hemen iki yabancı santrfor oluyor. Büyük takımlarda tek bir yabancı santrfor olsa bile ikinci oyuncu çoğunlukla A Milli Takım seviyesindeki isimlerden biri oluyor. Bunların arasında genç bir oyuncu olarak yer bulmak çok da kolay olmuyor. Şimdi Beşiktaş’taki mücadelesine baktığınızda, Dušan Vlahović ve Oh Hyeon-gyu ile forma rekabetine giriyor. Orada da şans bulmak çok da kolay değil.

“OYUN YAPISI CEZA SAHASINA UYGUN”

Genç yeteneğin sahada görev aldığı pozisyona da ayrı bir parantez açan deneyimli isim, “Teknik direktörler bazen bu tip oyuncuları kenarda kullanıyorlar fakat benim değerlendirmeme göre Semih kenarda oynamaya uygun bir oyuncu değil. Semih'in oyun yapısı gereği, tamamen ceza sahası içinde, kaleye en yakın ve gol vuruşu yapma şansının en yüksek olduğu yerde olması gerekiyor. Zaman zaman kendi vuruş şansını oluşturan bir oyuncu. Ancak kenar oyuncusu olarak kendi potansiyelini sahaya çok fazla pozitif bir şekilde yansıtabileceğine inanmıyorum. Onun da burada kurtarıcısı çoğunlukla Ümit Milli Takım maçları oldu. Ümit Milli Takım’da hem kaptanlık yapıyor hem de bolca şans buluyor. Kırmızı kart gördüğü için bu seferki maçta oynayamadı ama milli takımdaki performansı, Semih’in kulüp performansından her zaman bir adım önde.” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞI TERCİHİ FAYDALI OLABİLİR”

Oyuncunun kariyer planlaması hakkında net bir görüş ortaya koyan Önder Karaveli, Semih’in geleceği için en doğru rotanın Avrupa olduğunu söyleyerek, “Futbol oynamaya yurt dışında devam etmesinin kendisi için daha iyi olacağını düşünüyorum. Orada en azından bu beklenti baskısından kurtularak oyunculuğuyla ilgili daha doğru geri dönüşler sağlayabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş’ın akademisinden yetişen genç oyuncuların A takımda çok uzun süre hizmet etmesini doğru bulmuyorum. Tam tersine; Demir Ege ve Emirhan İlkhan’da olduğu gibi, Beşiktaş’ın akademisinden çıkardığı genç oyuncuları birkaç sene oynatıp yurt dışına satmasının daha doğru olacağına inanıyorum. Bunu hem oyuncular açısından hem de kulübün kazanımı açısından çok daha doğru buluyorum. Beşiktaş, genlerinden ve geçmişinden gelen iyi bir yetiştirici kulüp olduğu için bunu süreklilik haline getirebilir. Semih’in de aynı şekilde, hem kulübüne katkı ve maddi gelir sağlayacak şekilde yurt dışına transfer olmasının hem de oralarda doğru ülke, doğru takım ve doğru organizasyonun içinde, kendisine güvenilen bir ortamda potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir ligde futbol hayatına devam etmesinin kendisi açısından çok daha doğru olacağını düşünüyorum.” sözlerini sarf etti.

Milli futbolcu, Cagliari'de 25 maçta 4 gol kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZA SABIR GÖSTERİLMELİ”

Son olarak öğrencisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak taraftarlara seslenen, yerli ve genç oyuncular için destek isteyen Karaveli, sözlerini şöyle noktaladı:

Semih, saha içinde yapabileceklerinin farkında olduğu için özgüveni yüksek bir oyuncudur. O; genç oyuncuların sıklıkla maruz kaldığı dış baskıları ve özellikle tecrübeli takım arkadaşları tarafından oluşturulan baskı ortamını göğüsleyip bunun üstesinden gelebilecek bir çocuktur. Bir Türk genci olduğu için, o duygusallığın getirdiği yükler oyunculuğunu sergilemesinin önünde zaman zaman bir engeldir. Sadece Semih’e değil, bütün genç oyunculara sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yabancı oyunculara bizim genç çocuklarımızdan çok daha fazla sabır gösteriliyor. Tecrübeli yabancı oyuncular da bu oyunun bir parçası olarak zaman zaman hatalar yapabiliyor, performansları iyi olmayabiliyor veya beklentileri karşılamayabiliyorlar. En az onlara gösterildiği kadar bizim çocuklarımıza ve genç futbolcularımıza da bu sabrın gösterilmesi gerektiğini düşünüyor, bunu taraftarlarımızdan rica ediyorum

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