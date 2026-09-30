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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 61 daimi işçi alacak! TTK işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 61 daimi işçi alacak! TTK işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
Başlık ResmiTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 61 daimi işçi alacak! TTK işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim'de yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), işçi alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 İşçi alınacak.

Zonguldak'ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici istihdam edilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 61 daimi işçi alacak! TTK işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
Başlık ResmiTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 61 daimi işçi alacak! TTK işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

Bartın'da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi alınacak.

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim'de yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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