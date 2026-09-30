Hatay'da mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

Hatay’da 6 ay önce yangın meydana gelen bir evden yayılan ağır koku ve böcekler, mahalleliyi isyan ettirdi. Kokudan yaşayamaz hale geldiğini belirten mahalleli evin ilaçlanmasını talep etti.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde yaklaşık 6 ay önce çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Elektrik prizinden başladığı belirtilen yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yanmış eşyalar ve atıkların halen dairede bulunduğu belirtildi. 6 aydır temizlenmeyen daireden yayılan kötü koku ve böcekler apartman sakinlerini bezdirdi.

Hatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

“BU EV 6 AYDAN BERİ BÖYLE”

Komşulardan Ümit Kuday, ev sahibinin imkanı olmadığı için temizlik yaptıramadığını belirterek şöyle konuştu:

Bu ev 6 aydan beri böyle. Evde bir yangın çıktığını gördük ve ev sahibinin kapısını çalarak dışarı çıkmasını sağladım. Kaç kere site yönetimini uyarmaya gittik ve söyledik. Yangının prizden çıktığını söyledik ama hiç ilgilenmiyorlar. Bizim çocuklar, ‘Baba, yukarıdan duman çıkıyor' diye bağırdı. Ben de yukarıya koştum, kapıyı hızlı bir şekilde vurdum. Teyze, ‘Ne oldu oğlum' dedi. Ben de ‘Teyze, ev yanıyor. Hemen çıkartalım seni' dedim. Bu şekilde teyzeyi dışarı çıkardık. O arada itfaiye geldi ve evi söndürdü.

Hatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

“KOKULARDAN YAŞAYAMAZ OLDUK”

Kuday, “Kışın yağmur yağdığı zaman bütün pencerelerin içinden yağmur yağıyor. Ben alttaki dairede oturduğum için bütün su bizim eve iniyor. Yetkililerden buradaki pencerelerin değiştirilmesini istiyorum. Kışın buraya su bastığı zaman aşağıdaki daireye iniyor. Bir de buranın ilaçlanmasını istiyoruz. Çünkü aşağıdaki dairelerde birkaç gündür böcek görmeye başladık. Kokulardan yaşayamaz olduk” dedi.

Hatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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