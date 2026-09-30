Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Hatay'da mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hatay'da mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor
Başlık ResmiHatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

Hatay’da 6 ay önce yangın meydana gelen bir evden yayılan ağır koku ve böcekler, mahalleliyi isyan ettirdi. Kokudan yaşayamaz hale geldiğini belirten mahalleli evin ilaçlanmasını talep etti.

Kaydet
|

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde yaklaşık 6 ay önce çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, mahalleli tarafından kurtarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Diyarbakır
3. SAYFA

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Elektrik prizinden başladığı belirtilen yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yanmış eşyalar ve atıkların halen dairede bulunduğu belirtildi. 6 aydır temizlenmeyen daireden yayılan kötü koku ve böcekler apartman sakinlerini bezdirdi.

Hatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor
Başlık ResmiHatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

“BU EV 6 AYDAN BERİ BÖYLE”

Komşulardan Ümit Kuday, ev sahibinin imkanı olmadığı için temizlik yaptıramadığını belirterek şöyle konuştu:

Bu ev 6 aydan beri böyle. Evde bir yangın çıktığını gördük ve ev sahibinin kapısını çalarak dışarı çıkmasını sağladım. Kaç kere site yönetimini uyarmaya gittik ve söyledik. Yangının prizden çıktığını söyledik ama hiç ilgilenmiyorlar. Bizim çocuklar, ‘Baba, yukarıdan duman çıkıyor' diye bağırdı. Ben de yukarıya koştum, kapıyı hızlı bir şekilde vurdum. Teyze, ‘Ne oldu oğlum' dedi. Ben de ‘Teyze, ev yanıyor. Hemen çıkartalım seni' dedim. Bu şekilde teyzeyi dışarı çıkardık. O arada itfaiye geldi ve evi söndürdü.

Hatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor
Başlık ResmiHatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor

“KOKULARDAN YAŞAYAMAZ OLDUK”

Kuday, “Kışın yağmur yağdığı zaman bütün pencerelerin içinden yağmur yağıyor. Ben alttaki dairede oturduğum için bütün su bizim eve iniyor. Yetkililerden buradaki pencerelerin değiştirilmesini istiyorum. Kışın buraya su bastığı zaman aşağıdaki daireye iniyor. Bir de buranın ilaçlanmasını istiyoruz. Çünkü aşağıdaki dairelerde birkaç gündür böcek görmeye başladık. Kokulardan yaşayamaz olduk” dedi.

Hatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor
Başlık ResmiHatayda mahalleliyi isyan ettiren olay! 6 aydır böcekten, kokudan durulmuyor
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
ZAM DALGASI DURDU
ZAM DALGASI DURDU
Hal operasyonu vatandaşa nefes aldırdı
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
DAVAYA 1 GÜN KALA ORTAYA ÇIKTI
DAVAYA 1 GÜN KALA ORTAYA ÇIKTI
Anne-kız arasında yeni ses kaydı
G.SARAY'A TERİM SÜRPRİZİ
G.SARAY'A TERİM SÜRPRİZİ
Kritik Barcelona maçı için özel görev
ALTINA BİR ŞOK DAHA!
ALTINA BİR ŞOK DAHA!
2002’den beri böylesi görülmedi
SÜRESİZ NAFAKA SONA ERDİ!
SÜRESİZ NAFAKA SONA ERDİ!
İptal hükmü hemen yürürlüğe girmeyecek
AĞIR KOKU İLÇEYİ AYAĞA KALDIRDI
AĞIR KOKU İLÇEYİ AYAĞA KALDIRDI
Nedeni belli ama İBB hala harekete geçmedi
KANUNU ÇIKMADAN VURGUN
KANUNU ÇIKMADAN VURGUN
Yapay zekânın 'kitap' oyunu
'SALGIN AÇIKLAMASI' BAŞINI YAKTI!
'SALGIN AÇIKLAMASI' BAŞINI YAKTI!
Siyasetçiyi döverek öldürdüler
VAR ODASI MERCEK ALTINDA
VAR ODASI MERCEK ALTINDA
MHK soruşturması Riva'ya uzandı
54 YILLIK DEV DARBOĞAZDA
54 YILLIK DEV DARBOĞAZDA
Borsada da işlem görüyordu, konkordatoya başvurdu
EVDEN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
EVDEN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
Haklar ve kurallar yeniden belirlendi
17 YILLIK SERÜVEN SON BULDU
17 YILLIK SERÜVEN SON BULDU
Türkiye’de bu göreve gelen ilk kadındı
YA 4 PUAN YA TAMAM!
YA 4 PUAN YA TAMAM!
Montella'nın kredisi tükendi
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL
Fon soruşturmasında 5 lüks villa için karar
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Otel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum
Otel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026 milli ara bitiş tarihi
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
Kulüpsüz kalan Icardi'den eleştirilere cevap: Benim zaten her şeyim var
Kulüpsüz kalan Icardi'den eleştirilere cevap
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.