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Spor

Galatasaray'a Fatih Terim sürprizi: Kritik Barcelona maçı için özel görev

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Galatasaray'a Fatih Terim sürprizi: Kritik Barcelona maçı için özel görev
Başlık ResmiGalatasaraya Fatih Terim sürprizi: Kritik Barcelona maçı için özel görev

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü oynayacağı Barcelona maçının analizini yapacak. Temsilcimiz, ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 yenilmişti.

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Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasında yorumcu olarak görev yaptı. Deneyimli teknik adam, burada yayıncı kuruluş görevlisi olan Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray'a 2000 yılında UEFA Kupası kazandırdı ve 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiFatih Terim, Galatasaray'a 2000 yılında UEFA Kupası kazandırdı ve 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"UEFA GÖZLEMCİSİ OLARAK ANALİZ EDECEĞİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında analiz yaptığını dile getiren Terim, RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Barcelona müsabakasının da analizini yapacağını belirtti.

Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
Başlık ResmiGalatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

Galatasaray efsanesi, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip, UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştım. Şimdi Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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