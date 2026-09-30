Galatasaray'a Fatih Terim sürprizi: Kritik Barcelona maçı için özel görev
Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü oynayacağı Barcelona maçının analizini yapacak. Temsilcimiz, ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 yenilmişti.
Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasında yorumcu olarak görev yaptı. Deneyimli teknik adam, burada yayıncı kuruluş görevlisi olan Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e konuştu.
"UEFA GÖZLEMCİSİ OLARAK ANALİZ EDECEĞİM"
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında analiz yaptığını dile getiren Terim, RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Barcelona müsabakasının da analizini yapacağını belirtti.
Galatasaray efsanesi, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip, UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştım. Şimdi Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım" ifadelerini kullandı.