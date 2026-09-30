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Yeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı

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Yeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı
Başlık ResmiYeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerini üstlendiği dizinin yeni sezon yayın tarihi 7 Ekim olarak duyuruldu. Yeni sezon öncesi yayınlanan fragman ise dizinin bazı takipçilerinden beklenen ilgiyi göremedi.

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Yeraltı dizisinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna dikkat çeken isimler dahil oldu. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer, yeni bölümlerde izleyici karşısına çıkacak.

Yeni karakterlerle birlikte dizideki dengelerin değişmesi beklenirken, geçmişten gelen hesaplaşmaların da hikayenin seyrinde önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

Yeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı
Başlık ResmiYeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı

FRAGMANDA BOZO DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Yeni sezona ilişkin yayınlanan fragman ise bazı izleyicilerin eleştirilerine neden oldu. Tanıtımda Bozo karakterine geniş yer verilmesi, özellikle dizinin başrol karakterlerini daha fazla görmek isteyen seyircilerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, fragmanın Bozo karakteri etrafında şekillendiği ve ana karakterlerin geri planda bırakıldığı yönünde görüşler paylaşıldı.

Yeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı
Başlık ResmiYeraltı’nın 2. sezon fragmanı tepki çekti! Bozo detayı izleyiciyi kızdırdı

SENARYONUN YÖNÜ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Fragmanın yayınlanmasının ardından bazı izleyiciler, yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceğine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Özellikle ana karakterler arasındaki ilişkiler ve aksiyonun daha fazla öne çıkmasını isteyen bazı seyirciler, yayınlanan tanıtımın bu beklentiyi karşılamadığını ifade etti.

Yeni oyuncuları ve genişleyen hikayesiyle dikkat çeken Yeraltı, 7 Ekim’de ikinci sezonunun ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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