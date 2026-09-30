Mal varlıklarının dondurulması istendi! 2,2 milyarı devlete verdi, boş koltuğuna isim aranıyor

Fon soruşturmasında adı geçen ve görevinden istifa eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği öne sürüldü. Kaya’nın istifasının ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği de merak konusu oldu.

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Adı fon soruşturmasında geçen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’den istifa etmişti. Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddia edildi. Yeni Partili Gökhan Günaydın “Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lira ödemiş, oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu” dedi.

YERİNE GEÇECEK İSİM MERAK KONUSU

Kaya’nın istifasının ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı atamaya çevrildi. AK Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirleniyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın parti MKYK’sından bir atama yapması bekleniyor. Mevcut MKYK’da 12 kadın üye bulunurken, bunlardan 5’i daha önceki MYK dönemlerinde görev aldı veya hâlihazırda aktif MYK’da görev yapıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya

KAYDIRMA YAPILABİLİR

Öte yandan, AK Parti’nin yedek MKYK listesinde de 11 kadın üye bulunuyor. Kaya’nın istifası sonrasında yapılacak süreç kapsamında yedek MKYK’dan bir ismin asıl MKYK’ya geçmesi beklenirken, Sosyal Politikalar Başkanlığı için yapılacak atamanın da bu isimler arasından gerçekleştirilmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Erdoğan’ın mevcut MYK içinden bir ismi bu birime atayarak, oradan boşalacak koltuğa ise MKYK’dan bir ismi atayarak kaydırma yapabileceği de konuşuluyor.

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Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı.



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