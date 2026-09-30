Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Türkiye’deki bütün İHA’lar tek sistemden takip edilecek! 90 bin İHA’ya anlık takip

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye’deki bütün İHA’lar tek sistemden takip edilecek! 90 bin İHA’ya anlık takip
Başlık ResmiTürkiye’deki bütün İHA’lar tek sistemden takip edilecek! 90 bin İHA’ya anlık takip

Türkiye’de sayıları hızla artan dronelar merkezi sistemle yakın takibe alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), mevcut 90 bin İHA ve 2 milyon pilotu kapsayan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) ile insansız hava araçlarının uçuşlarını merkezi olarak izleyecek.

Kaydet
|
Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Sistemle İHA’ların konum, yükseklik ve hız gibi uçuş bilgileri gerçek zamanlı olarak merkeze aktarılacak. Pilotların uçuş izinleri için başvuru yapabilmesi ve süreçlerini takip edebilmesi de mobil altyapı üzerinden mümkün olacak. Canlı uçuş sırasında İHA’nın telemetri verileri sisteme aktarılırken pilotun ve aracın konumu, kalkış noktası, yüksekliği ve hızı güvenli uçuş ve mevzuata uyum amacıyla izlenecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Nükleerde yeni dönemin kapısı açılabilir! Kanada’nın avantajı teknoloji transferi
EKONOMİ

Nükleerde yeni dönemin kapısı açılabilir! Kanada’nın avantajı teknoloji transferi

Uçuş bildirimi, izin ve yetkilendirme işlemlerinin yanı sıra kısıtlı bölgeler ve İHA koridorları da aynı dijital platformda toplanacak. Böylece hava sahasındaki bir İHA’nın kim tarafından ve hangi güzergâhta uçurulduğunun dijital olarak takip edilmesinin önü açılacak.

Yeni sistemle İHA kullanıcılarının izin süreçlerinin de sadeleştirilmesi hedefleniyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni SHT-İHA Talimatı kapsamında kayıt ve izin işlemlerinin tek dijital kanal üzerinden yürütülmesi öngörülürken, haritada belirlenen yeşil bölgelerde ayrıca uçuş izni alınmayacak. Uzun mesafeli ve otonom uçuşlar için özel İHA koridorları oluşturulacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte beğeni ve yoruma yakın takip
EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte beğeni ve yoruma yakın takip

Sistem kapsamında İHA’lara ilave takip donanımı takılması da gerekmeyecek. Üretici ve ithalatçıların sisteme entegrasyon çalışmaları sürerken, entegrasyonu sağlanmayan ithal İHA’lara teknik uygunluk belgesi verilmeyecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL
Fon soruşturmasında 5 lüks villa için karar
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu!
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında!
ZAM DALGASI DURDU
ZAM DALGASI DURDU
Hal operasyonu vatandaşa nefes aldırdı
EVDEN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
EVDEN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
Haklar ve kurallar yeniden belirlendi
YA 4 PUAN YA TAMAM!
YA 4 PUAN YA TAMAM!
Montella'nın kredisi tükendi
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
VAR ODASI MERCEK ALTINDA
VAR ODASI MERCEK ALTINDA
MHK soruşturması Riva'ya uzandı
"YABANCI BAŞKAN OLABİLİR"
Serdal Adalı'dan MHK çıkışı
KANUNU ÇIKMADAN VURGUN
KANUNU ÇIKMADAN VURGUN
Yapay zekânın 'kitap' oyunu
FON KRİZİNDE 2 KRİTİK ADIM
FON KRİZİNDE 2 KRİTİK ADIM
'Yol haritamızı belirledik' diyerek duyurdu
YUNAN’DAN YENİ TAHRİK
YUNAN’DAN YENİ TAHRİK
Adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı
MAL VARLIĞI DONDURULACAK
MAL VARLIĞI DONDURULACAK
Fon soruşturmasında yeni gelişme
SİYASETTE AKLANMA SAĞLANMALI
SİYASETTE AKLANMA SAĞLANMALI
Bahçeli'den 'fon krizine' ilişkin ilk açıklama
SUÇLU BULUNDU
SUÇLU BULUNDU
Premier Lig'de Manchester City depremi
MELEN'DE GERİ SAYIM
MELEN'DE GERİ SAYIM
2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak
"FIRSATI GELDİĞİNDE..."
İsrail'den Hamas'a yeni suikast tehdidi
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama
İKİ İSME YAKALAMA KARARI
İKİ İSME YAKALAMA KARARI
Birisi ünlü şarkıcının eşi, diğeri kayınpederi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Meyve ve sebzede fiyatlar dengeleniyor! Hal operasyonu zamları frenledi
Hal operasyonu zamları frenledi
Kaydet
DEİK Başkanı Olpak’tan katma değerli üretim vurgusu! ABD’den dışlanan Çin, Türk pazarlarına yöneldi
ABD’den dışlanan Çin, Türk pazarlarına yöneldi
Kaydet
Güneydoğu'da TEKNOFEST heyecanı: KAAN ilk kez sahnelenecek
KAAN ilk kez sahnelenecek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.