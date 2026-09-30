Türkiye’deki bütün İHA’lar tek sistemden takip edilecek! 90 bin İHA’ya anlık takip

Türkiye’de sayıları hızla artan dronelar merkezi sistemle yakın takibe alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), mevcut 90 bin İHA ve 2 milyon pilotu kapsayan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) ile insansız hava araçlarının uçuşlarını merkezi olarak izleyecek.

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Sistemle İHA’ların konum, yükseklik ve hız gibi uçuş bilgileri gerçek zamanlı olarak merkeze aktarılacak. Pilotların uçuş izinleri için başvuru yapabilmesi ve süreçlerini takip edebilmesi de mobil altyapı üzerinden mümkün olacak. Canlı uçuş sırasında İHA’nın telemetri verileri sisteme aktarılırken pilotun ve aracın konumu, kalkış noktası, yüksekliği ve hızı güvenli uçuş ve mevzuata uyum amacıyla izlenecek.

Uçuş bildirimi, izin ve yetkilendirme işlemlerinin yanı sıra kısıtlı bölgeler ve İHA koridorları da aynı dijital platformda toplanacak. Böylece hava sahasındaki bir İHA’nın kim tarafından ve hangi güzergâhta uçurulduğunun dijital olarak takip edilmesinin önü açılacak.

Yeni sistemle İHA kullanıcılarının izin süreçlerinin de sadeleştirilmesi hedefleniyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni SHT-İHA Talimatı kapsamında kayıt ve izin işlemlerinin tek dijital kanal üzerinden yürütülmesi öngörülürken, haritada belirlenen yeşil bölgelerde ayrıca uçuş izni alınmayacak. Uzun mesafeli ve otonom uçuşlar için özel İHA koridorları oluşturulacak.

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Sistem kapsamında İHA’lara ilave takip donanımı takılması da gerekmeyecek. Üretici ve ithalatçıların sisteme entegrasyon çalışmaları sürerken, entegrasyonu sağlanmayan ithal İHA’lara teknik uygunluk belgesi verilmeyecek.

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