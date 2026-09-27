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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte beğeni ve yoruma yakın takip

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte beğeni ve yoruma yakın takip
Başlık ResmiTicaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte beğeni ve yoruma yakın takip "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

e-Ticaret’te görünürlüğü artırmak için kullanılan sahte beğeni, takipçi ve yorumlar yakın takibe alındı. Tüketicinin satın alma kararını manipüle eden uygulamalara ise erişim engeli geliyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu online alışverişte ürün ve işletmelerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan sahte yorum, beğeni, takipçi ve 5 yıldız gibi yapay etkileşimleri denetliyor. Kurul, aldığı kararla tüketicilerin satın alma kararını etkileyen bu verilerin manipüle edilerek işletmelerin görünürlüğünün yanıltıcı biçimde artırılmasını mevzuata aykırı buldu. Beğeni, soru sorma, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi verilerin manipüle edilerek işletmelerin internet sitelerindeki görünürlüğünün gerçekte olduğundan daha yüksek gösterildiği belirlendi.

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SAHTE SEPET DE MERCEK ALTINDA

Platformlarda ürünlerin favoriye alınması veya sepete eklenmesi için ücret karşılığında hizmet verilmesi de incelenen uygulamalar arasında yer aldı. İşletmeden mal veya hizmet satın almayan kişilerin yorum yapmaya yönlendirilerek bu değerlendirmelerin platformlarda yayımlanması da yanıltıcı uygulama olarak değerlendirildi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca bir ürünün satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmeler yaptırılması veya ürünü onaylayan ifadelerin kullanılması için kişi ya da kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağına dikkat çekildi.

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OLUMSUZ YORUMU SİLMEK DE KAPSAMDA

İncelemelerin bir diğer boyutunu ise olumsuz tüketici yorumları oluşturdu. Buna göre, bazı hizmetlerle işletmeler hakkındaki olumsuz yorumların yayımlanmasının veya tüketiciler tarafından görülebilir olmasının önüne geçildiği tespit edildi. Böylece tüketicilerin ürün veya işletmeye ilişkin gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşmasının zorlaştırılıyor. Kurul, mevzuata aykırı bulunan ilanların yer aldığı çok sayıda URL hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Erişim engeli kapsamına alınan ilanlar arasında arama motorları 5 yıldız ve yorum hizmetlerinden alışveriş platformlarında takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme botlarına kadar farklı yapay etkileşim hizmetleri bulunuyor.

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