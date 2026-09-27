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Son noktayı Yargıtay koydu: 7 yıl sonra artırılan kaza tazminatına zaman aşımı reddi

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Son noktayı Yargıtay koydu: 7 yıl sonra artırılan kaza tazminatına zaman aşımı reddi
Başlık ResmiSon noktayı Yargıtay koydu: 7 yıl sonra artırılan kaza tazminatına zaman aşımı reddi

2019’daki trafik kazasında yaralanan kişinin 50 bin liradan 200 bin liraya çıkardığı tazminat talebinde zaman aşımı kararı çıktı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, artırılan kısmın beş yıllık süre nedeniyle zaman aşımına uğradığına hükmetti.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

İstanbul’da 2019 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, uğradığı zararların karşılanması için dava açtı.

Başlangıçta 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat isteyen davacı, yargılama sürecinde maddi tazminat talebini 200 bin liraya çıkardı. Davalı sigorta şirketinin artırılan miktara yönelik zaman aşımı itirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince reddedildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesi artırılan kısmın zaman aşımına uğradığına hükmetti.

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Yerel mahkemenin direnmesiyle uyuşmazlık Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna taşındı. Genel Kurul, olayda zaman aşımı süresinin beş yıl olduğuna dikkati çekti. Davacının sağlığında süreyi yeniden başlatacak “gelişen bir durum” kanıtlanamadığı belirtilerek, ıslah yoluyla artırılan tazminat kısmının zaman aşımına uğradığı kabul edildi.

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