META'da kamerasız gözlük: Akıllık telefonun yerine göz dikti

Akıllı gözlüklerde yeni dönem başlıyor. Meta’nın bu hafta tanıttığı kamerasız Ray-Ban Meta Audio, müzik dinleme ve telefon görüşmesinin yanı sıra yapay zekâ asistanıyla konuşmayı mümkün hâle getiriyor. Yapay zekâ destekli giyilebilir cihazların yakın zamanda cep telefonundaki birçok işlevi yerine getirmesi bekleniyor.

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Akıllı telefonlar yaklaşık 20 yıldır hayatımızın merkezinde. Mesaj göndermekten harita kullanmaya, fotoğraf çekmekten bankacılık işlemlerine kadar günlük hayatın büyük bölümü küçük bir ekranın içine taşındı. Ancak yapay zekâ çağında bilgiye ulaşmak için gerçekten ekrana ihtiyaç var mı?

Aslında bugün yapay zekâ merkezli sistemlerle süreç tersine dönüyor. Kullanıcı konuşuyor, yapay zekâ işi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla teknoloji şirketleri akıllı telefonları bypass etmek için son dönemde gözlük, kulaklık ve farklı giyilebilir cihazlara yatırımlar yapıyor.

Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri Meta’dan geldi. Meta, 23 Eylül’de düzenlediği Connect etkinliğinde kamerasız Ray-Ban Meta Audio akıllı gözlüğünü tanıttı. Kamera bulunmayan model; müzik ve podcast dinleme, telefon görüşmesi, çeviri ve Meta’nın yapay zekâ asistanı Muse ile sesli iletişim gibi işlevlere odaklanıyor. Gözlük tek şarjla 12 saate kadar kullanılabiliyor, şarj kutusuyla toplam kullanım süresi 48 saate kadar çıkıyor.

İlk bakışta kamera bulunmayan bir akıllı gözlük, kameralı modellere göre dezavantajlı gibi görünüyor. Ancak ürün tam da bu noktada farklılaşıyor. Kullanıcı müzik dinlemek, telefon görüşmesi yapmak veya yapay zekâ asistanına soru sormak için telefonunu cebinden çıkarmak zorunda kalmıyor. Sesli komutlarla Muse’a ulaşılabiliyor. Böylece gözlük, çevreyi kaydeden bir kamera olmaktan çok kullanıcının sürekli yanında taşıdığı bir yapay zekâ arayüzüne dönüşüyor.

MAHREMİYET HASSASİYETİ

Kamerasız model aynı zamanda ‘mahremiyet’ konusunda da soru işaretlerini azaltıyor. Meta’nın önceki AI gözlükleri, insanların bilgisi dışında görüntü kaydedilmesi ve kişisel verilerin nasıl işlendiğine ilişkin tartışmaların odağında yer aldı. Bu tartışmalar yalnızca Meta ile sınırlı değil.

Farklı teknoloji şirketleri de yapay zekâyı gözlük, kulaklık, kayıt cihazı ve benzeri donanımlara taşımanın yollarını ararken kullanıcı kontrolü ve veri gizliliği konusunda yeni sorularla karşılaşıyor. Kamerasız gözlük teknoloji şirketlerinin “her şeyi gören cihaz” yerine “kullanıcının komutuyla çalışan cihaz” fikrine yöneldiğini gösteriyor.

TELEFONUN YERİNİ Mİ ALACAK?

Henüz bu sorunun cevabı için erken. Ancak son dönemdeki gelişmeler, teknoloji şirketlerinin akıllı telefonun ötesinde yeni bir kullanıcı arayüzü aradığını gösteriyor. Bu sebeple gelecekte “telefon mu, gözlük mü?” sorusundan çok daha farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Telefon bağlantıyı ve hesaplamayı sağlayan merkez olurken, gözlük insanın yapay zekâ ile konuştuğu arayüze dönüşebilir. Üstelik bununla sınırlı kalmayabilir. Kulaklıklar, yüzükler, otomobiller ve evdeki akıllı cihazlar da aynı kişisel yapay zekâya bağlanabilir. Böylece kullanıcı farklı cihazlarla ayrı ayrı konuşmak yerine, aynı kişisel AI’ya farklı noktalardan erişebilir.

Bankacılık, alışveriş, uzun metinler, video izleme, gelişmiş fotoğraf ve birçok uygulama hâlâ ekran gerektiriyor. Ancak daha önemli bir dönüşüm gerçekleşebilir. Telefon hayatımızdan çıkmadan görünmezleşebilir. Cebimizde taşımaya devam ederiz ama her işlem için onu çıkarmayız.

VERİ GÜVENLİĞİ DAHA ÖNEMLİ HÂLE GELİYOR

Akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasının önündeki temel mesele sadece donanım değil kullanıcıların bu cihazlara ne kadar güveneceği olacak. Çünkü sürekli kullanılan bir yapay zekâ cihazı, kullanıcının sesini, tercihlerini, günlük alışkanlıklarını ve etkileşimlerini daha yakından tanıyabilir.

Kameranın kaldırılması bazı mahremiyet endişelerini azaltabilir ancak mikrofon ve yapay zekâ asistanlarının kullanımı yeni veri sorularını beraberinde getiriyor. Bu sebeple önümüzdeki dönemde teknoloji yarışının yalnızca daha güçlü yapay zekâ, daha uzun pil ömrü veya daha küçük cihazlar üzerinden ilerlemesi beklenmiyor.

Kullanıcıya hangi verinin toplandığını gösterme, verinin nerede işlendiğini açıklama ve çevredeki insanların mahremiyetini koruma gibi konular da cihazların kabul görmesinde belirleyici olacak.





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