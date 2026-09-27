Kiracılar bu habere dikkat! Erken tahliyeye tazminat cezası

Yargıtay’dan emsal karar. Sözleşmedeki ihbar süresine uymayıp evi 6 ay önce boşaltan kiracı, mülk sahibine 6 aylık kirayı tazminat olarak ödeyecek.

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Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren emsal niteliğindeki karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden geldi. Karara göre, sözleşmede belirtilen ihbar süresine uymadan taşınmazı erken boşaltan kiracılar, sözleşmedeki ihbar süresi kadar kira bedelini “makul süre tazminatı” olarak ödemekle yükümlü tutulacak.

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Dava dosyasına göre taraflar, 2011 yılında 5 yıllık bir lojistik depo kira sözleşmesi imzaladı. Taraflar sözleşmeye “Kiracı en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir” maddesini ekledi. Ancak kiracı, mülk sahibine haber vermeden dükkânı sözleşme bitiminden önce, 2016 yılında tahliye etti. Mülk sahibi, son aylık kirası 140 bin 630 dolar olan taşınmazın erken ve habersiz boşaltılmasından doğan zararı için mahkemenin yolunu tuttu.

TAZMİNAT CEZASI

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, taşınmazın yeniden kiraya verilebilmesi için gereken asgari süreyi dikkate alarak davalı kiracıyı 1 aylık kira bedeli tutarında tazminata mahkûm etti. Ancak temyiz başvurularını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu kararı bozdu. Yargıtay kararında, mülk sahibinin zararının, taşınmazın aynı şartlarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ait kira parasından ibaret olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, tarafların imzaladığı sözleşmede feshi ihbar süresinin açıkça 6 ay olarak kararlaştırıldığını hatırlatarak, yerel mahkemenin 1 aylık değil, 6 aylık feshi ihbar süresini makul süre kabul edip 6 aylık kira bedeline hükmetmesi gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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