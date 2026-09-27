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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam

Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu, ekonomide bir problem olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde yaşanan fon krizinin geçici olduğunu belirterek "Kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

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|
Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günümüzde küresel ekonomide temel problemin, belirsizliğin ne zaman sona ereceğinden ziyade, ülkelerin belirsizlik altında sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayacağı olduğunu söyledi. Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Elâzığ’da düzenlediği 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Yılmaz "Artık belirsizlik bir yeni normal haline dönüştü. İstikrarlı bir şekilde istikrarsızlık üreten bir ortamdayız. Bunu görmemiz lazım. Dünyadaki dengelerin değiştiği, risklerin yükseldiği, belirsizliklerin arttığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemdeyiz. Ve buna göre kendimizi hem ülke olarak hem de ekonomi olarak konumlandırmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam

KISITLI BİR ALANDA ÇIKTI

Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu, ekonomide bir problem olmadığını ifade eden Yılmaz, son günlerde piyasaları sarsan fon kriziyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belirli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı ve temeli sağlam. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan güven mesajı: Piyasaların temeli sağlam

TERÖRÜN MALİYETİ 2,3 $

Terörsüz Türkiye hedefini yalnızca güvenlik ve toplumsal huzur açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik potansiyelini daha güçlü şekilde harekete geçirecek stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz "Son 40 yılda terörün ekonomimize doğrudan ve dolaylı maliyetini en az 2,3 trilyon dolar olarak hesaplıyoruz. Terörün yol açtığı güvenlik maliyetleri ve belirsizlikler ortadan kalktıkça başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırım, üretim, istihdam ve girişimcilik daha güçlü biçimde gelişecektir. Yeni dönemde Doğu ve Güneydoğu Türkiye'ye yük değil varlık olacak" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD:

Terörsüz dönemi reformlar izlemeli

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, makroekonomik dengelenme ve enflasyonla mücadelenin yanı sıra reform ve sanayi politikalarının da tamamlanması gerektiğini söyledi. Diren “Sanayimizde uzun vadeli dayanıklılık için kamunun liderliğinde ve iş dünyası paydaşlarının iş birliğiyle 10-15 yıllık bir sanayi stratejisini planlamalıyız" dedi. Öngörülebilir yatırım ortamının önemine dikkat çeken Diren, hukuk güvenliği, şeffaflık, rekabet ve kurumsal öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin yatırımları destekleyeceğini belirtti. Diren “Sona eren terörün ardından temennimiz; demokratik ve ekonomik kalkınmayı hızlandıracak kapsamlı bir reform gündeminin hayata geçmesi ve bölgede yatırım ortamının güçlenmesidir" diye konuştu.

TÜRKONFED:

“Fabrika yapan Toki” modelisanayiyi Anadolu’ya taşır

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, üretimin Türkiye geneline yayılması için “Anadolu’ya sanayi göçü planı” hazırlanmasını önerdi. Sönmez, TÜRKONFED’in daha önce gündeme getirdiği “Fabrika yapan TOKİ” modelini hatırlattı. Üretim coğrafyasının refahı belirlediğini söyleyen Sönmez "Bu model, sanayiyi Anadolu’ya taşımada kritik rol oynar. KOBİ’lerin bina yatırım yükünü azaltmak, kaynakların verimliliğe ve ikiz dönüşüme aktarılmasını sağlar" dedi. 'Ne eğitimde ne istihdamda' olan gençlerin oranının yüzde 23,3’e olarak ölçüldüğüne dikkat çeken Sönmez, “Bir tarafta iş gücü dışında kalan nüfus, diğer tarafta ustasını, teknisyenini bulamayan işletmeler var. Türkiye’de acilen beceri ile işi, insan ile imkânı buluşturmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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