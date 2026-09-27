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Emlak

Fiyatlar gerilemeye başladı: Deprem bölgesinde kira dengesi değişiyor

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Fiyatlar gerilemeye başladı: Deprem bölgesinde kira dengesi değişiyor
Başlık ResmiFiyatlar gerilemeye başladı: Deprem bölgesinde kira dengesi değişiyor

Deprem bölgesinde tamamlanan afet konutları kiralık konut piyasasını da değiştirmeye başladı. Malatya’da TOKİ teslimleriyle son 1,5 ayda kiraların yüzde 25-30 gerilediği, bazı 8-10 bin liralık ilanlara dahi kiracı bulunamadığı bildirildi.

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Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

6 Şubat depremlerinin ardından konut arzının daralmasıyla kiraların sert yükseldiği deprem bölgesinde, tamamlanan afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte piyasanın dengesi değişmeye başladı.

Malatya bunun en belirgin örneklerinden biri oldu. Kentte TOKİ konutlarının teslimleriyle birlikte son 1,5 ayda kiraların yüzde 25-30 gerilediği bildirildi.

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Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, bazı bölgelerde 8-10 bin lira seviyesinden ilana çıkan konutlara dahi kiracı bulunamadığını belirtti.

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Kentte 55 bin 712 konutun hazır hâle geldiği aktarıldı. Benzer şekilde yeniden inşa sürecinin sürdüğü Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Elâzığ ve Şanlıurfa gibi illerde de yeni konutların tamamlanması kiralık konut arzını artıran önemli bir unsur hâline geliyor.

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