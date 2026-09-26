Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Depremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davası ertelendi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Depremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davası ertelendi
Başlık ResmiDepremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davası ertelendi

Hatay'da 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a ilişkin yargılama, 11'inci duruşmasıyla Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 11 saat süren duruşmanın ardından tutuklu sanıkların tutukluluğuna karar verilirken, bir sonraki duruşma 26 Ekim'e ertelendi.

Kaydet
|

Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde bulunan ve 'cennet bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezidans yıkılmıştı. 269 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Rezidans ile ilgili yargı süreci 2024 yılının Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti.

Rönesans Rezidans davasının 11'inci duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Eylül'de başladı. Duruşmaya rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden SEGBİS üzerinden katılırken, şantiye şefi B.M. salon hazır bulundu. Tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katılım sağlarken, tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. duruşmaya katılmadı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı. Mahkeme heyeti; 11 saat süren duruşmanın ardından 25 Eylül tarihinde akşam saat 21.00'da ara kararını açıklayarak, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

"İSTEDİĞİMİZ TEK ŞEY ADALETİN YERİNİ BULMASI"

Depremde onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan Cemile İncili, suçluların kasıtlı adam öldürmekten yargılanmalarını beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"İnşallah olumlu bir karar bekliyorum. Artık kasıtlı ölümden yargılanmalarını istiyoruz. Zaten son bilirkişi raporunda da hepsi asli kusurlu sayıldı. Bugün itibarıyla 3 yıl, 7 ay 19'uncu gündeyiz. İnşallah doğru bir karar çıkar. Bizden sonra da sevdiklerimizi bulamıyoruz, geri getiremiyoruz. Ama en azından bizim çektiğimiz acıyı bizden sonra başkaları çekmesin diye, doğru bir yargılamayla kusurlu oldukları için gereken cezayı almalarını istiyoruz. Kayıplarımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Gereken en ağır cezayı alsınlar ki bizden sonra kimse kardeşini, eşini, ailesini kaybetmesin. Emsal karar bekliyoruz. 300 kişinin vefatına neden olan bir müteahhidin 3-5 yılla çıkmasını beklemiyoruz. Bu bizim için ayrı bir ceza olur. Gereken şekilde kasıtlı adam öldürmekten yargılanmalarını ve bu yönde bir karar çıkmasını istiyorum. İstediğimiz tek şey adaletin yerini bulması"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük şok
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine cevap
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
Dünya konuştu, "Trump bile sırtını döndü"
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
KOMŞUDA ÖTV KARARI
KOMŞUDA ÖTV KARARI
LPG ve doğal gazda 3 ay vergi yok
GİDEN DÖNEMEDİ!
GİDEN DÖNEMEDİ!
BM acı tabloyu paylaştı, nesillerce sürecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı! 2 kişi yaralandı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı! 2 kişi yaralandı
Kaydet
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
Kaydet
Pezeşkiyan: İran’ın artık ABD’ye güveni yok
Pezeşkiyan: İran’ın artık ABD’ye güveni yok
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.