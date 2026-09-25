İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Kiraz, Çeşme, Konak, Karabağlar, Aliağa, Ödemiş, Urla, Bayındır, Bergama, Karşıyaka) planlı kesinti
İzmir’de elektrik şebekesinde yapılacak bakım, yenileme, kapasite artırımı ve çeşitli teknik çalışmalar nedeniyle 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresi ilçe ve mahallelere göre değişirken, bazı noktalarda çalışmalar birkaç saat, bazı bölgelerde ise günün büyük bölümünü kapsayacak. İşte, İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül GDZ Elektrik programı...
İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül programı paylaşıldı. Buca, Bornova, Kiraz, Çeşme, Konak, Karabağlar, Aliağa, Ödemiş, Urla, Bayındır, Bergama, Karşıyaka, Torbalı, Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Tire, Kınık, Dikili, Menderes, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bayraklı ilçelerinde yaşanacak planlı kesinti listesi GDZ Elektrik tarafından duyuruldu.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 EYLÜL GDZ ELEKTRİK
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3814435
Kurtuluş, Örnekkent (812, 813 Sk., 813. Sk., 814. Sk., 816. Sk., 818. Sk., 825. Sk., 847. Sk., Güzelhisar Cd.)
Planlandı
26.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3822975
Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3824148
Çakmaklı, Horozgediği, Siteler
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3824158
Samurlu (Aliağa Cd.), Siteler
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3824163
Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.), Siteler
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3822323
Ergenli (Aygün Sk., Çay Sk., Ceviz Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Derebaşı Sk., Ergenli Köyü İç Yolu, Gülistan Sk., Ilıca Sk., Irmak Sk., Köprü Sk., Zeytinli Sk.)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3822324
Demircilik (Kabakçı Bahçe Küme Evleri), Turan (29 Ekim Sk., 30 Ağustos Sk., 9 Eylül Sk., Ardıç Sk., Başöğretmen Atatürk Sk., Cennet Sk., Çiğdem Sk., Çoban Sk., Derviş Sk., Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Gonca Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Okul Geçidi Sk., Pınar Sk., Söğüt Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3822326
Kızıloba (Ada Sk., Bakkal Sk., Deniz Sk., Doğa Sk., Eyrek Sk., Garanti Sk., Halim Sk., Kayalık Sk., Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, Küllük Sk., Yaman Sk., Yonca Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3824044
Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3821510
Çamavlu
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3821512
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3821514
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3821532
Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri), Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
04:00 - 04:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3821962
Kazımdirik (400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., Ankara Cd., Fatih Cd.)
Planlandı
25.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3822108
Atatürk (942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 954. Sk., Barbaros Cd.)
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3823857
Doğanlar (1605. Sk., 1607. Sk., 1610. Sk., Okul Sk.), Kemalpaşa, Ümit
Planlandı
27.09.2026
14:00 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3823860
Doğanlar (1605. Sk., 1607. Sk., 1610. Sk., Okul Sk.), Kemalpaşa, Ümit
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3823925
Egemenlik, Karacaoğlan, Yunus Emre
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3823982
Kemalpaşa (Kemalpaşa Cd.), Ümit (7406/1. Sk., 7408. Sk., 7408/2. Sk., 7408/6. Sk., Kemalpaşa Cd.), Yunus Emre (7402. Sk., 7404/13. Sk., 7404/2. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824076
Rafet Paşa (5170. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174/1. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5179/1. Sk., 5180. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., Burak Reis Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu)
Planlandı
28.09.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824079
Çınar (5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5040. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Rafet Paşa (5037. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5143. Sk., 5144. Sk., 5144/1. Sk., 5145. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5151. Sk., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5137. Sk., 5141. Sk., 5142. Sk., 5143. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824082
Rafet Paşa (5058. Sk., 5058/1. Sk., 5058/2. Sk., 5058/3. Sk., 5058/4. Sk., 5058/5. Sk., 5058/90. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5070. Sk., 5070/1. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.)
Planlandı
28.09.2026
13:30 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824084
Rafet Paşa (5172. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5179/1. Sk., 5257. Sk., 5351/1. Sk., Abdi İpekçi Cd., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yeşilova (4015. Sk., 4021. Sk., 4021/1. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4027. Sk., 4030. Sk., 4030/1. Sk., 4032. Sk., 4036. Sk., 5182. Sk., 5182/1. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
28.09.2026
13:30 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824087
Rafet Paşa (5173. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5358/1. Sk., 5358/2. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5362. Sk., 5364/1. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., Abdi İpekçi Cd., Park İçi Yolu), Yeşilova (4027. Sk., 4027/1. Sk., 4035. Sk., 4037. Sk., 4042. Sk., 4046. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3822922
Ardıç (5495. Sk.), Celal Bayar (5232. Sk., 6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk.)
Planlandı
26.09.2026
10:01 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3822940
Ardıç (5495. Sk.), Celal Bayar (5232. Sk.), Şifne (6000. Sk.)
Planlandı
26.09.2026
17:01 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3822956
Ardıç (5495. Sk.), Celal Bayar (5232. Sk., 6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk.)
Planlandı
26.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3822963
Musalla (1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1021. Sk., 1024. Sk., 1035. Sk.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3824000
Musalla (1015. Sk., 1016. Sk., 1018. Sk., 1020. Sk., 1034. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3824005
Germiyan (27187. Sk., 27188. Sk.), Ildır (27000. Sk., 37200. Sk., 37201. Sk., 37205. Sk., 37207. Sk., 37208. Sk., 37210. Sk., 37210/1. Sk., 37211. Sk., 37213. Sk., 37216. Sk., 37218. Sk., 37219. Sk.), Reisdere (6001. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6004/2. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008/1. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6011/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6025/1. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6060. Sk., 6060/1. Sk., 6060/2. Sk., 6064. Sk., 6064/1. Sk., 6064/2. Sk., 6069. Sk., 6070. Sk., 6071. Sk., 6075/1. Sk., 6075/2. Sk., 6075/3. Sk., 6078. Sk., 6078/1. Sk., 6078/2. Sk., 6078/3. Sk., 6078/4. Sk., 6078/5. Sk., 6080. Sk., 6080/1. Sk., 6081. Sk., 6082. Sk., 6119. Sk., 6119/1. Sk., 6119/2. Sk., 6119/3. Sk., 6119/4. Sk., 6119/5. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6123/2. Sk., 6127. Sk., 6133. Sk., 6134. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/1. Sk., 6147/2. Sk., 6149. Sk., 6149/1. Sk., 6149/2. Sk., 6149/3. Sk., 6151. Sk., 6152. Sk., Hırsızdere Küme Evleri, Ören Mevkii Küme Evleri), Şifne (16246. Sk., 6414. Sk., 6420. Sk., 6420/1, 6420/1. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6441. Sk., 6442. Sk., 6443. Sk., 6444. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6447. Sk., 6448. Sk., 6449. Sk., 6450. Sk., 6451. Sk., 6452. Sk., 6453. Sk., 6454. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6460. Sk., 6461. Sk., 6462. Sk., 6463. Sk., 6464. Sk., 6466. Sk., 6490. Sk., 6493. Sk., 6494. Sk., 6495. Sk., 6496. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3824008
Celal Bayar, Germiyan (20300. Sk., 20302. Sk., 20303. Sk., 20304. Sk., 20305. Sk., 20306. Sk., 20307. Sk., 27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27001. Sk., 27002. Sk., 27003. Sk., 27006. Sk., 27006/1. Sk., 27007. Sk., 27008. Sk., 27009. Sk., 27010. Sk., 27011. Sk., 27016. Sk., 27020. Sk., 27021. Sk., 27022. Sk., 27023. Sk., 27024. Sk., 27025. Sk., 27027. Sk., 27028. Sk., 27029. Sk., 27029/1. Sk., 27030. Sk., 27034. Sk., 27035/1. Sk., 27036. Sk., 27037. Sk., 27038. Sk., 27038/1. Sk., 27039. Sk., 27045. Sk., 27046. Sk., 27047. Sk., 27048. Sk., 27049. Sk., 27050. Sk., 27051. Sk., 27052. Sk., 27052/1. Sk., 27056. Sk., 27057. Sk., 27058. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk., 6000. Sk., 6299/1 SK., Çelenoz Küme Evleri, Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., Sümbül Sokak), Ildır (27000. Sk., 30001. Sk., 30002. Sk., 30003. Sk., 30004. Sk., 30005. Sk., 30006. Sk., 30007. Sk., 30008. Sk., 30009. Sk., 30010. Sk., 30011. Sk., 30012. Sk., 30013. Sk., 30014. Sk., 30015. Sk., 30016. Sk., 30017. Sk., 30019. Sk., 30200. Sk., 30201. Sk., 30203. Sk., 30204. Sk., 30205. Sk., 30206. Sk., 30208. Sk., 37191. Sk., 37191/1. Sk., 37193. Sk., 37194. Sk., 37195. Sk., 37197. Sk., 37198. Sk., 37200. Sk., 37201. Sk., 37201/1. Sk., 37207. Sk., 37208. Sk., 37210. Sk., 37211. Sk., 37215. Sk., 37217. Sk., 37218. Sk., 37219. Sk., 37220. Sk., 37220/1. Sk., 37221. Sk., 37222. Sk., 37223. Sk., 37224. Sk., 37225. Sk., 37226. Sk., 37227. Sk., 37228. Sk., 37229. Sk., 37230. Sk., 37231. Sk., 37232. Sk., 37233. Sk., 37234. Sk., 37235. Sk., 37236. Sk., 37237. Sk., 37238. Sk., 37239. Sk., 37241. Sk., 37242. Sk., 37243. Sk., 37256. Sk., 37257. Sk., Alan Küme Evleri, Ildır Atatürk Cd., Ildır Cumhuriyet Cd., Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd.), Reisdere (6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk., 6006. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6012/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033/2. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6099/3. Sk., 6099/4. Sk., 6099/5. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6161/2. Sk., 6161/3. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., 6163/3. Sk., Site İç Yol, Siteiçyol), Şifne (6000. Sk., 6163/1. Sk., 6163/2. Sk., 6165. Sk., 6337. Sk., 6349. Sk., 6351. Sk., 6351/1. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6353/1. Sk., 6354. Sk., 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6363. Sk., 6364. Sk., 6365. Sk., 6366. Sk., 6367. Sk., 6368. Sk., 6369/1. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6401/1. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6414/1. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6417/1. Sk., 6418. Sk., 6418/1. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6424. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları, Sıte Icı Yol), Yalı (6000. Sk., 6001. Sk., 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6157/2. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5 SK., 6157/6. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6161/1. Sk., 6162/1. Sk., 6163. Sk., 6163/1. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6170/1. Sk., 6171 Sokak, 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6181. Sk., 6182. Sk., 6185. Sk., 6187. Sk., 6187/1. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6191/1. Sk., 6192. Sk., 6193. Sk., 6195. Sk., 6195/1. Sk., 6196. Sk., 6197. Sk., 6198. Sk., 6199. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6209. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6266/1. Sk., 6266/2. Sk., 6266/4. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6274. Sk., 6275. Sk., 6277. Sk., 6278. Sk., 6279. Sk., 6279/1. Sk., 6280. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291. Sk., 6291/1. Sk., 6291/2. Sk., 6291/3. Sk., 6292. Sk., 6292/1. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6299. Sk., 6299/1. Sk., 6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6308/1. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6319/1. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6332. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6337/1. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6346/2. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., KURUDERE MEVKİİ)
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3824018
Celal Bayar (5176. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5181/1. Sk., 5182. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5191. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3824019
Celal Bayar (16170. Sk., 16173. Sk., 5193. Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Fiziki İrtibat
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3823036
Salihler (Asırlık Sk., Ege 1. Sk., Salihler Altı Cd., Salkım Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3822933
Mordoğan (101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 113. Sk., 134. Sk., 136. Sk., Fakülte Cd., İzmir Cd.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3823992
Mordoğan (331. Sk., 333. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 380. Sk., 383. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 407. Sk., 410. Sk., 419. Sk., 424. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., Dereboyu Cd., İnönü Cd.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3824001
Mordoğan (350. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 381. Sk., Çatalkaya Küme Evleri, Dereboyu Cd., İnönü Cd., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3823075
Dedebaşı (6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6111. Sk., 6111/2. Sk., 6111/3. Sk., 6112. Sk., 6116. Sk., 6116/1. Sk., 6116/2. Sk., 6116/3. Sk., 6116/4. Sk., 6116/5. Sk., Ordu Blv.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3824031
Dedebaşı (6051. Sk., 6051/1. Sk., 6051/2. Sk., 6054. Sk., 6054/1. Sk., 6055. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu Cd., Ordu Blv.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3824034
Dedebaşı (6095. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6103. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6109. Sk., 6109/1. Sk., 6111. Sk., 6111/1. Sk., 6111/2. Sk., Anadolu Cd.), Fikri Altay (6197. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3824038
Dedebaşı (6051. Sk., 6051/2. Sk., 6052. Sk., 6100. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6114. Sk., Ali Alp Böke Cd.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3822858
Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3823882
Cumalı (Cumalı Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Tepe Arası Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu Küme Evleri), Dereköy (3101. Sk., 3102 Sk., 3104. Sk., 3106. Sk., 4004. Sk., Dereköy yolu, Dereköy Yolu Küme Evleri, Kıralanı Yolu Küme Evleri), Gökyaka (Gökyaka Yolu Küme Evleri), Vişneli (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011, 4012. Sk., 4014. Sk., 4017. Sk., 4018, 4019. Sk., 4024. Sk., Aşağı Vişneli Yolu Küme Evleri, Vişneli Köyü İç Yolu), Yeşilköy (Yeşilköy Yolu Küme Evleri)
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3823915
Kemalpaşa OSB, Ulucak Cumhuriyet (Adnan Menderes Blv., Gazi Blv.), Ulucak İstiklal (9129. Sk., Gazi Blv., Ulucak Sanayi Sitesi)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:15 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3822859
Yağlar (Çayır Küme Evleri)
Planlandı
26.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3822863
Yağlar
Planlandı
26.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3822866
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)
Planlandı
26.09.2026
10:00 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3822917
Ceritler (Gölbaşı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), İstiklal (1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Güneş Sk., Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Çolak İbrahim Cd., Derin Sk., Gümüş Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Köprübaşı Cd., Lale Sk., Maden Sk., Mevlana Küme Evleri, Patlangıç Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk.), Kırköy (8. Bahar Sk.), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Mesir Sk., 1. Yeşillik Sk., 2. Bahar Sk., 2. Mesir Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 4. Mesir Sk., 5. Mesir Sk., 8. Bahar Sk., Geçit Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Mesir Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd.)
Planlandı
27.09.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3823932
Yeşildere (Kabaklı Küme Evleri)
Planlandı
27.09.2026
10:15 - 18:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3823936
Çatak (Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Veliler Küme Evleri)
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3823995
Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri, TAŞTEPE)
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3823996
Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri)
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3823999
Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri)
Planlandı
28.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3824303
Aydoğdu, Başaran (Başaran Küme Evleri), Çanakçı (Çanakçı Küme Evleri), Çömlekçi (Şentürk Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
28.09.2026
10:30 - 15:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815066
29 Ekim (183. Sk., 191. Sk., 191/1. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 198. Sk., 220. Sk., 224. Sk., 7222. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3823998
Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3822843
Tekke (Elmabağ Küme Evleri)
Planlandı
26.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3822846
Hürriyet (1664. Sk., 1666. Sk., 1668. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Güney Çevre Yolu, Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1332/1. Sk., 1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3823829
Gölcük (Akyüz Sk., Ayar Sk., Aysun Sk., Başakın Sk., Baygın Sk., Bayram Sk., Belediye Sk., Bengisu 1. Çk. Sk., Bengisu Cd., Bozkurt Sk., Büyükoluk Sk., Çavdar Sk., Cesur Sk., Cevizli Sk., Çiçek Sk., Çifte Cevizler Sk., Dağ Sk., Demirel Sk., Dostlar Sk., Duyal Cd., Eren Dede Sk., Geyik Sk., Göl Sk., Gönül Sk., Hacı Köse Sk., İlkbahar Sk., İpek Sk., Islak Sk., İsmet İnönü Cd., Karakaş Sk., Karakaya Sk., Kaymak Sk., Kestane Sk., Kızılcık Sk., Kurt Cd., Kuzey Sk., Mavigöl Cd., Mehmet Selim Kiraz Sk., Müezzin Muharrem Sk., Müezzinler Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Öncü Sk., Örselli Sk., Özkan Sk., Sabahattin Şenocak Cd., Sazlı Sk., Selim Sk., Sevinç Sk., Şimşek Sk., Site 1. Sk., Site 2. Sk., Site 3. Sk., Sönmez Sk., Şükrü Saracoğlu Cd., Tilkili Sk., Turan Sk., Yakamoz Sk., Yamanlar Sk., Yaylalı Sk., Yücel Sk., Yüksel Sk.), Tekke (Çepni Kırı Küme Evleri, Çifte Cevizler Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3823833
İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri), Yeniköy (İzmir Ödemiş Yolu)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3823845
Balabanlı (Atam Cd., Balabanlı Köyü İç Yolu, Hatipoğlu Cd.)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3823094
Yeniçiftlik (Koca Mimar Sinan Sk., Yeniçiftlik Köyü İç Yolu, Yeniçiftlik Vatan Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3823125
Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, Mustafa Kemal Atatürk Sk., Yeniçiftlik Gazi Sk., Yeniçiftlik Köyü İç Yolu, Yeniçiftlik Vatan Sk.)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3823004
Yeşilköy (İzmir Aydın Cd., Kuyu Çukuru Sk.)
Planlandı
26.09.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Fiziki İrtibat
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3823162
Kazım Karabekir (6914. Sk., 6914/1. Sk.), Pancar
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3823818
İstiklal (103. Sk., 9230/2. Sk., 9300. Sk., 9301. Sk., 9303. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9307. Sk., 9307/1. Sk., 9308. Sk., 9311. Sk., 9315. Sk., 9316. Sk., Bozköy Cd., Cemal Gürsel Cd., Dadaş Sk., Demircitepe Küme Evleri, Fesleğen Sk., Filiz Sk., Hatice Öğüt Sk., İnönü Cd., Kanarya Sk., Karınca Sk., Kazım Paşa Cd., Kırmızı Karanfil Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mimoza Sk., Mine Sk., Mor Menekşe Sk., Morgül Sk., Namık Kemal Cd., Nar Sk., Nergis Sk., Oğuz Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zambak Sk.), Yazıbaşı (201. Sk., 212. Sk., 212/1. Sk., 9204. Sk., 9230. Sk., 9230/1. Sk., 9230/2. Sk., Abdi İpekçi Sk., Atatürk Cd., Bestekar Barış Manço Sk., Gazeteci Uğur Mumcu Cd., Güvercin Sk., Hasan Tahsin Sk., Kanarya Sk., Karadeniz Sk., Kartal Sk., Kırlangıç Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Martı Sk., Morsalkım Sk., Namık Kemal Cd., Nazif Alpyörük Cd., Şahin Sk., Serçe Sk., Sülün Sk., Urfalı Sk., Yavuz Selim Cd.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3823882
Bozköy (6160. Sk., 6160/1. Sk., 6160/2. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., 6164. Sk., 6165. Sk., 6165/1. Sk., 6165/2. Sk., 6165/3. Sk., 6166. Sk., 6167. Sk., 6168. Sk., 6169/1. Sk.), Çakırbeyli (6008/1. Sk., 6008/2. Sk., 6180. Sk., 6180/1. Sk., 6180/10. Sk., 6180/11. Sk., 6180/18. Sk., 6180/19, 6180/2. Sk., 6180/3. Sk., 6180/4. Sk., 6180/5. Sk., 6180/6. Sk., 6180/7. Sk., 6190. Sk., Burhan Bey Cd., Cami Sk., Çeşme Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gökçe Sk., Göktepe Sk., Hayıtlı Sk., isimsiz, İstiklal Cd., Kara Ayşe Sk., Koreli Sk., Lalezar Sk., Mehmet Akif Cd., Nergiz Sk., Oğuzlar Cd., Osman Gazi Cd., Philsa Cd., Yonca Sk., Yukarı Çeşme Sk.), Dağkızılca (23. Sk., 6180. Sk., 6180/3. Sk., 6180/8. Sk., 6180/9. Sk., 6181. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6208/1. Sk., 6208/2. Sk., 6208/4 Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6211/1. Sk., 6211/2. Sk., 6211/3. Sk., 6211/4. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6213/1. Sk., 6213/2. Sk., 6213/3. Sk., 6213/4. Sk., 6213/5. Sk., 6213/6. Sk., 6214. Sk., 6216. Sk., 6216/1. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6218/1. Sk., Dağkızılca Köy Meydanı, Elmalı Sk., Esentepe Küme Evleri, Günvar Sk., Philsa Cd., Seyirtepe Küme Evleri, Yukarı Alan Kümesi Küme Evleri), Karakızlar (6180/7. Sk.), Karaot (007, 6175. Sk., Karaot Köy Yolu Küme Evleri), Ortaköy, Saipler (2600. Sk., 2602. Sk., 2603/1. Sk., Saipler Köyü İç Yolu)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3822044
Çamlıçay (5155. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3822148
Torasan (505. Sk., 507. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 527. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 587. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., Kemal Ertan Cd.)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3822152
İçmeler (1080. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3822154
Gülbahçe (12005. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12011. Sk., 12013. Sk., 12015. Sk., 12017. Sk., 12019. Sk., 12023/3. Sk., 12025. Sk., 12027. Sk.)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3823372
Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Dündarlı Küme Evleri, Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mavice Sk., Mavigök Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Camiatik (Dörtyol Sk., Mestan Dayı Sk.), Gülbahçe (İçmeler Cd.), İçmeler (1000. Sk., 1001. Sk., 1002/1. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1014. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1114. Sk., 1122/1. Sk., 1128. Sk., 1130. Sk., 1132. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1163/1. Sk., 1163/2. Sk., 1167. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Tekke Cd.), İskele (2018. Sk., 2018/1. Sk., 2018/11. Sk., 2018/12. Sk., 2018/2. Sk., 2110. Sk., 2110/4. Sk., Bebek Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Özbek (6111, 6114. Sk., 6116. Sk.), Rüstem (2018. Sk., 2018/14. Sk., 2018/9. Sk., 2110/6. Sk., Ates Sk., Ayışığı Sk., Bademci Sk., Bal Sk., Balaban Sk., Bebek Sk., Bilgi Sk., Bilim Sk., Çağdaş Sk., Çam Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Çiçek Sk., Duru Sk., Güleç Sk., Gümüş Sk., Güzel Sk., İrem Sk., Karlı Sk., Mutlu Sk., Özbekyolu Cd., Pelit Sk., Pınarlı Sk., Sakin Sk., Sefa Sk., Üç Ahırlar Sk., Üzüm Sk., Yıldıztepe Sk.), Sıra (Avcar Sk., Bahar Sk., Çuha Sk., Günebakan Sk., Hercai Sk., Kasımpatı Sk., Kişniş Sk., Menekşe Sk., Mestan Dayı Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Radika Sk., Sümbül Sk., Volkan Sk., Zambak Sk.), Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 610. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 623/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Kemal Ertan Cd., Özbekyolu Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.), Yaka (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.)
Planlandı
26.09.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3823375
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820621
Barış (299. Sk., 302. Sk., 337. Sk., 366/1. Sk., Menderes Cd.), Vali Rahmi Bey (298. Sk., 302. Sk., 317. Sk., 319. Sk., Menderes Cd.)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820631
Barış (333. Sk., 349. Sk., 351/1. Sk., 366. Sk., 366/2. Sk., 366/3. Sk., 366/4. Sk., Adnan Kahveci Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 366. Sk., Adnan Kahveci Cd., Fevzi Çakmak Cd.)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820632
Dicle (869. Sk.), Ufuk (1003. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1010. Sk., 1012. Sk., 1016. Sk., 860. Sk., 861. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 869/5. Sk., 870. Sk., 870/2. Sk., 870/3. Sk., 870/4. Sk., 883. Sk., 889. Sk., 889/1. Sk., 903. Sk., Mehmetçik Cd.)
Planlandı
26.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820636
Ufuk (906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 912. Sk., 912/2. Sk., 913. Sk., 913/1. Sk., 914. Sk., 914/1. Sk., 915. Sk., 916/1. Sk., 918/1. Sk.)
Planlandı
26.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820641
Ufuk (1001. Sk., 1003. Sk., 889. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 898. Sk., 900. Sk., 903. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 907/5. Sk., 914. Sk., 916. Sk., 918. Sk., Ceylan Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
Planlandı
26.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820645
Çamlık (850. Sk., 851/1. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820662
Akıncılar (548. Sk.), Seyhan (601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 607/2. Sk., 607/3. Sk., 607/4. Sk., 608. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 611/2. Sk., 611/4. Sk., 611/6. Sk., 613. Sk., 620. Sk., 620/1. Sk., 621. Sk., 621/1. Sk., 621/2. Sk., 621/3. Sk., 621/4. Sk., 629. Sk., 650/2. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Park İçi Yolu)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820664
Seyhan (630/1. Sk., 659. Sk., 659/10. Sk., 659/11. Sk., 659/12. Sk., 659/14. Sk., 659/4. Sk., 659/7. Sk., 661. Sk., 661/1. Sk., 661/5. Sk., 661/6. Sk., 662. Sk., 662/2. Sk., 662/3. Sk., 662/4. Sk.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820665
Seyhan (630/3. Sk., 657. Sk., 659/14. Sk., 661. Sk., 663. Sk., 663/1. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 667/2. Sk.)
Planlandı
27.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820670
Seyhan (630/1. Sk., 630/4. Sk., 641/1. Sk., 641/4. Sk., 641/5. Sk., 644. Sk., 645. Sk., 666/5. Sk., 666/6. Sk., 667/1. Sk., 701/1. Sk., 705. Sk., 709. Sk., 716. Sk., 716/1. Sk., 717. Sk., 717/1. Sk., 718. Sk., 718/1. Sk., 718/2. Sk., 719. Sk., 719/2. Sk., 719/3. Sk., 719/4. Sk.)
Planlandı
27.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820672
Seyhan (611/2. Sk., 611/3. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 629. Sk., 650. Sk., 650/1. Sk., 650/2. Sk., 650/4. Sk., 652. Sk., 652/1. Sk., 652/2. Sk., 652/4. Sk., 652/5. Sk., 652/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)
Planlandı
27.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820674
Seyhan (630/1. Sk., 630/3. Sk., 630/4. Sk., 657. Sk., 663. Sk., 663/1. Sk., 663/2. Sk., 663/3. Sk., 663/4. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 666/1. Sk., 666/2. Sk., 666/5. Sk., 666/6. Sk., 667/4. Sk., 667/5. Sk., 667/6. Sk., 667/7. Sk.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821523
29 Ekim (2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2058. Sk., Bahçebağ Sk., Gazi Hasan Şen Sk.)
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821537
29 Ekim (2140. Sk., 2141. Sk., 2253. Sk., Orta Tepe Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821545
Kaynaklar Merkez (2015. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2021. Sk., Atatürk Cd., Celiloğlu Sk.)
Planlandı
26.09.2026
08:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821872
Dumlupınar (117. Sk., 119. Sk., 124. Sk., 81. Sk., 88. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822068
Çamlık (848. Sk., 850. Sk., 871. Sk., Şehit Çağlar Yücel Sk.), Ufuk (824/1. Sk., 848. Sk., 848/2. Sk., 848/3. Sk., 848/4. Sk., 848/5. Sk., 871. Sk., 875. Sk., 879. Sk., 885. Sk., 889. Sk., Fevzi Çakmak Cd., Şehit Çağlar Yücel Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822082
Ufuk (3413. Sk., 3414. Sk., 3416. Sk., 846. Sk., 848. Sk., 885. Sk., 895. Sk., 907/1. Sk., 910. Sk., 912. Sk., Ceylan Sk., Şehit Çağlar Yücel Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822087
Ufuk (2763. Sk., 905. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 910/3. Sk., 915. Sk., 917. Sk., 917/1. Sk., 917/2. Sk., 917/3. Sk.)
Planlandı
28.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822090
Çamlık (3660. Sk., 3665. Sk., 826. Sk., 829/4. Sk., 843. Sk., 843/1. Sk., 845. Sk., 845/1. Sk., 845/2. Sk., 845/3. Sk., 848. Sk., 849. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 852/1. Sk., 852/2. Sk., 852/3. Sk., 855. Sk., 855/1. Sk., 857. Sk., 863. Sk., Homeros Blv., Şehit Çağlar Yücel Sk.)
Planlandı
28.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822097
Çamlık (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 841. Sk., 841/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 851/1. Sk., 851/2. Sk., 858. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (853. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 870. Sk., 872. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
Planlandı
28.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822102
Çamlık (791. Sk., 793. Sk., 795. Sk., 797. Sk., 798. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 803/1. Sk., 806. Sk., 808. Sk., 808/1. Sk., 812. Sk., 816. Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
04:00 - 04:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3821962
Çınarlı (Fatih Cd.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822068
İsmet Paşa (3660/1. Sk., Şehit Çağlar Yücel Sk.)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822082
Ferahlı (3413. Sk., 3414. Sk., 3416. Sk., 3523. Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk., Şehit Çağlar Yücel Sk.)
Planlandı
28.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822090
İsmet Paşa (3626. Sk., 3629. Sk., 3665. Sk., Şehit Çağlar Yücel Sk.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822204
Güney (1140. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1153. Sk., 1155. Sk., 1156. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1161. Sk.), Zeytinlik (1133. Sk., 1135. Sk., 1135/1. Sk., 1136. Sk., 1140. Sk.)
Planlandı
25.09.2026 - 26.09.2026
21:00 - 01:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822206
Konak (853. Sk., 854. Sk., 855. Sk., 863. Sk., 865. Sk., 866. Sk., Anafartalar Cd.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822210
Cengiz Topel (1185/41. Sk., 1185/42. Sk., Gaziler Cd.), Halkapınar (1201/1. Sk., 1202/2. Sk., 1202/3. Sk., 1202/4. Sk.), Mersinli (1201. Sk., 1201/1. Sk., Gaziler Cd.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822213
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822214
Mehmet Akif (2739. Sk., 2740. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.), Saygı (2715. Sk., 2716. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.), Ulubatlı (2687. Sk., 2691. Sk., 2707. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.)
Planlandı
25.09.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822217
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2723. Sk., 2729. Sk., 2729/1. Sk., 2730. Sk., 2731. Sk., 2732. Sk., 2733. Sk., 2734. Sk., 2735. Sk., 2737. Sk., 2738. Sk., 2739. Sk., 2740. Sk., 2741. Sk., 2742. Sk., 2766. Sk., 2767. Sk., Adalet Cd., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Güzelyurt Cd., Hakimiyet Cd., Toros Cd.), Ulubatlı (2385. Sk., 2707. Sk., 2714. Sk., 2714/1. Sk., 2742/1. Sk., 2762. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.)
Planlandı
28.09.2026
10:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3824106
Çankaya (132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv.), Mithatpaşa (117. Sk., 133. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 176. Sk., 208. Sk., Mithatpaşa Cd.)
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3824119
Konak (864. Sk.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3823004
Oğlananası Atatürk (7035. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., Eski Aydın Cd., Fevzi Çakmak Cd., Koyun Ahılı Küme Evleri), Oğlananası Cumhuriyet (Fevzi Çakmak Cd.)
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
14:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
OG Ayırıcı Arızası
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3822321
Fatih (1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1187. Sk., 1188/1. Sk., Ege Cd.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Direk Değişimi
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3823030
Mustafa Kemal Paşa (2101. Sk., 2152. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2159 sk, 2159. Sk., 2159/1. Sk., 2161. Sk., 2236. Sk., 2238. Sk., 2240. Sk., 2242. Sk., 2244. Sk.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
04:00 - 04:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3821962
Mansuroğlu
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
26.09.2026
08:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3823151
Bozyaka (3051. Sk.), Kazım Karabekir (9002/1. Sk., 9157. Sk., 9184. Sk., 9184/2. Sk., 9184/4. Sk., Eski İzmir Cd., Saim Çıkrıkçı Cd.), Refet Bele (9117. Sk., 9117/1. Sk., 9119. Sk., 9121. Sk., 9152. Sk., 9154. Sk., 9154/1. Sk., 9184. Sk., 9222. Sk., Eski İzmir Cd.), Sevgi (3051. Sk., Eski İzmir Cd.)
Planlandı
26.09.2026
08:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3823154
Kazım Karabekir (9011. Sk., 9028. Sk., 9111. Sk., 9113. Sk., 9146. Sk., 9184. Sk., Türbe Cd.)
Planlandı
26.09.2026
08:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3823156
Esenlik (9027. Sk., 9161. Sk., Ant Cd., Yıldız Cd.), Kazım Karabekir (9023. Sk., 9029. Sk., 9046. Sk., 9048. Sk., Yıldız Cd.)
Planlandı
26.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3823159
Refet Bele (9121/1. Sk., 9123/3. Sk., 9123/6. Sk., 9125/2. Sk., 9125/4. Sk., 9139/5. Sk., 9152. Sk., 9154/1. Sk., 9154/2. Sk., 9155. Sk., 9155/1. Sk., 9155/2. Sk., 9156. Sk., 9180. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk.)
Planlandı
26.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3823160
Refet Bele (9123/6. Sk., 9125. Sk., 9125/1. Sk., 9125/22. Sk., 9131/17. Sk., 9131/21. Sk., 9131/22. Sk., 9131/24. Sk., 9131/8. Sk., 9131/9. Sk., 9139/5. Sk., 9155/2. Sk., 9221. Sk.)
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824117
Osman Aksüner (5900. Sk., 5903. Sk., 5904. Sk., Yeşillik Cd.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Direk Değişimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824126
Aşık Veysel (4038. Sk., 4047/1. Sk.)
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
27.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822223
Fatih (Atatürk Cd., Durak Küme Evleri, Mesut Küme Evleri, Yakın Değirmen Küme Evleri)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 11:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822235
Aşağı (13 Eylül Cd., Ağustos 22. Sk., Ahmet Efendi Sk., Anaç Sk., Armutluk Sk., Beyderesi Sk., Cami Arkası Sk., Dere Mescit Sk., Derebaşı Sk., Dilsiz Dere Sk., Döner Sk., Hacıoğlu Mescit Sk., Hüseyin İsmet Asma Sk., Mektebi Rüştiye Çıkmazı Sk., Nusret Sk., Okul Yanı Sk., Pekmez Pazarı Cd., Poyracık Cd., Sulu Sk., Uzun Çarşı Camii Cd., Yeni Camii Cd.), Osmaniye (Beyderesi Sk., Derebaşı Sk., Molla Hüseyin Çk. Sk.), Yukarı (Gölcük Hamam Sk., Hacıoğlu Mescit Sk., Sulu Sk.)
Planlandı
28.09.2026
12:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822250
Osmaniye (113. Sk., Atatürk Cd., Gonca Sk., Lise Yanı Sk., Ufuk Sk.)
Planlandı
28.09.2026
15:15 - 18:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822259
Osmaniye (Atatürk Cd., Narin Sk., Uğur Mumcu Cd., Uğurlu Sk., Yasemen Sk.)
Planlandı
27.09.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3823891
Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)
Planlandı
28.09.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3823895
Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)