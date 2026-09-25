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Ekonomi

Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazete'de

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Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazete'de
Başlık ResmiUzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazetede

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre artık işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde yer alacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Mehmet Şimşek
Başlık ResmiMehmet Şimşek

"TÜRKİYE'NİN MENFAATİNE"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta katıldığı bir programda esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söylemişti. Şimşek "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek, geçen yıl da Kamu Tasarruf Paketi’ne ilişkin açıklamasında "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" diyerek mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.

Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazetede
Başlık ResmiUzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazetede

OVP'DE DE YER ALMIŞTI

Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre; atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve hayat uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlanması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.

ESNEK ÇALIŞMA NE DEMEK?

Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik 09.00–18.00 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan, zaman, mekan veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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