Bentley, tarihindeki ilk tamamen elektrikli seri üretim otomobili Torcal’ı tanıttı. Beş metrelik lüks SUV, 113,2 kWh bataryasıyla 600 kilometre menzil sunarken Torcal S versiyonunda 876 HP güce ulaşıyor.

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Bentley, 107 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açan tamamen elektrikli Torcal’ın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Continental GT, Flying Spur ve Bentayga’nın ardından markanın dördüncü ana model ailesi olarak konumlandırılan Torcal, aynı zamanda Bentley’nin yaklaşık on yıldır geliştirdiği ilk tamamen yeni model serisi oldu.

İngiliz üreticinin “şehir odaklı lüks SUV” olarak tanımladığı otomobil, isminden ve SUV gövdesinden dolayı Bentayga’nın elektrikli versiyonu gibi görünse de bağımsız bir model olarak geliştirildi. Torcal’ın tasarımı, kabin teknolojileri ve malzeme tercihleri gelecekteki diğer Bentley modellerine de yön verecek.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

TORCAL S EN GÜÇLÜ SERİ ÜRETİM BENTLEY OLDU

Torcal ailesi başlangıçta standart Torcal ve daha performanslı Torcal S olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Her iki otomobilde de biri ön, diğeri arka aksta bulunan sabit mıknatıslı iki elektrik motoru görev yapıyor. Böylece dört tekerlekten çekiş standart olarak sunuluyor.

Standart Bentley Torcal, 604 kW yani 809 HP güç ve 1.155 Nm tork üretiyor. Model 0’dan 100 km/s hıza 3,4 saniyede çıkarken azami hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılıyor.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

Torcal S ise Launch Control devredeyken 653 kW yani 876 beygir güç ve 1.350 Nm torka ulaşıyor. Bu değerler Torcal S’i bugüne kadar seri üretilen en güçlü ve en yüksek torklu Bentley haline getiriyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 2,9 saniye, azami hızı ise 260 km/s olarak açıklanıyor.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

113,2 KWH BATARYAYLA 600 KİLOMETRE MENZİL

Torcal’ın tabanında net 113,2 kWh kapasiteye sahip yüksek voltajlı batarya bulunuyor. 192 kese tipi lityum iyon hücreden oluşan batarya, 800 voltluk elektrik mimarisiyle çalışıyor.

Bentley’nin açıkladığı ilk verilere göre her iki versiyon da WLTP ölçümünde 600 kilometreye kadar menzil sunabilecek. Ancak Avrupa tip onay süreci tamamlanmadığı için nihai tüketim ve menzil değerlerinde küçük değişiklikler yaşanabilir.

Batarya için 10 yıl veya 160 bin kilometre garanti veriliyor. Bentley ayrıca sekiz yıl ve yaklaşık 160 bin kilometre sonunda bataryanın kullanılabilir kapasitesinin yüzde 90’ını korumasını hedefliyor.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

YÜZDE 10-80 ŞARJ 16 DAKİKA SÜRÜYOR

800 voltluk mimari, Torcal’ın 400 kW’a ulaşabilen DC hızlı şarj istasyonlarından yararlanmasını sağlıyor. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 16 dakikada doldurulabileceği açıklanıyor.

Otomobile 10 dakikada yaklaşık 357 kilometrelik, yedi dakikada ise 161 kilometrelik menzil eklenebiliyor. Bu değerlerin elde edilebilmesi için bataryanın uygun sıcaklıkta bulunması ve şarj istasyonunun gereken gücü kesintisiz sağlayabilmesi gerekiyor.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

BENTLEY’NİN EN KISA DÖRT KAPILI MODELİ

Torcal 5.008 mm uzunluğa, aynalar katlandığında 2.025 mm genişliğe ve 1.677 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 3.023 mm olarak açıklanan otomobil, beş metreyi hafifçe aşmasına rağmen Bentley ürün gamındaki en kısa dört kapılı model konumunda.

Boş ağırlığı 2.795 kilograma ulaşan SUV, 2.700 kilograma kadar frenli römork çekebiliyor. Arka bagaj 460 litre hacim sunarken ön bölümde şarj kabloları ve küçük eşyalar için 90 litrelik ek bir alan bulunuyor.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

İLK KEZ TAM AKTİF SÜSPANSİYON KULLANILDI

Torcal, Bentley tarihinde tamamen aktif süspansiyon sistemine sahip ilk model oldu. Bentley Active Ride adı verilen düzende her tekerlekte bulunan iki valfli amortisör, bağımsız bir elektrohidrolik pompa tarafından kontrol ediliyor.

Sistem her tekerleği yol koşullarına göre anlık olarak yukarı veya aşağı hareket ettirebiliyor. Böylece düz yolda “sihirli halı” olarak tanımlanan konfor korunurken virajlarda gövde hareketleri sınırlandırılıyor. Bu teknoloji sayesinde geleneksel viraj denge çubuklarına ihtiyaç duyulmuyor.

Standart olarak sunulan arka tekerlek yönlendirme sisteminde arka tekerlekler beş dereceye kadar dönebiliyor. Düşük hızlarda ön tekerleklerin ters yönüne dönerek manevrayı kolaylaştıran sistem, otomobilin dönüş çapını yaklaşık 11 metreye indiriyor. Yüksek hızlarda ise tekerlekler aynı yöne dönerek şerit değişimlerinde dengeyi artırıyor.

BENTLEY TASARIMINDA ELEKTRİKLİ DÖNEM

Geleneksel Bentley ızgarasının yerini hava girişine ihtiyaç duymayan, ışıklandırılmış Floating Diamond Grille alıyor.

Ön panelde elle yerleştirilen 76 LED elmas bulunuyor. Otomobilin kilidi açıldığında bu parçalar sırayla aydınlanarak karşılama animasyonu oluşturuyor. Geleneksel çift yuvarlak far imzası ise yerini dikey ışık çizgilerine bırakıyor.

Torcal S; siyah Bentley logoları, koyu stop camları, daha belirgin tampon parçaları, sportif marşpiyeller ve arka difüzörle standart modelden ayrılıyor. Versiyona özel 22 inç jantlar ve koyu renkli ayrıntılar da daha sportif görünümü tamamlıyor.

Bentley ilk elektrikli otomobilini tanıttı! İşte 876 beygirlik Torcal

KABİNDE KAVİSLİ EKRAN VE FİZİKSEL DÜĞMELER BİRLİKTE KULLANILDI

İç mekanda Bentley’in kanatlı B logosundan esinlenerek şekillendirilen yeni bir kokpit bulunuyor. Kavisli merkezi ekran, sürücünün kolunu orta konsola dayadığında ekranın her noktasına benzer uzaklıktan erişebilmesi için özel olarak tasarlanmış.

Bentley, bütün kontrolleri ekrana taşımak yerine klima sistemi için fiziksel düğmeleri korumuş.

Kabindeki Dynamic Waterfall Lighting sistemi kapılara ve ön panele yerleştirilen 450’den fazla LED’den yararlanıyor. Bentley, geleneksel motor sesini doğrudan hoparlörden taklit etmek yerine gerçek müzik aletleriyle kaydedilen seslerden yararlanan Dynamic Symphony sistemini kullanıyor. Sistem, markanın 6,75 litrelik V8 motorunun ritmini elektrikli sürüşe uyarlamayı amaçlıyor.

İLK TESLİMATLAR 2027 YAZINDA

Bentley Torcal’ın İngiltere fiyatı 173.300 sterlinden, Torcal S’in fiyatı ise 199.300 sterlinden başlıyor.

İlk müşteri teslimatlarının 2027 yazında başlaması planlanıyor. Modelin Türkiye fiyatı ve satış takvimi henüz açıklanmadı.

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