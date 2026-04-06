Daralan pazarda yükseldiler! Lamborghini ve Bentley de listede…
Bu yılın ilk çeyreğinde otomobil satışları %-5,86 gerilemesine rağmen 14 marka satışlarını artırmayı başardı. Pazarın lideri Renault %14,18 ve yerli üretici TOGG %38,76 oranında büyüme gösterdi. Lamborghini ve Bentley gibi ultra lüks markalarda da 3 haneli büyüme dikkat çekerken, ocak-mart döneminde özellikle SUV araç üreticilerinin yüzü güldü.
- Ocak-mart döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %-5,86 küçülerek 210.688 adede düştü.
- Satışlardaki düşüşte yüksek finansman maliyetleri, sıfır km araçlardaki yüksek fiyatlar, Orta Doğu'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.
- Fiat'ta %-30,51, Peugeot'ta %-6,25, Toyota'da %-1,12, Volkswagen'de %-0,94 ve Hyundai'de %-0,47 gibi düşüşler yaşanırken, bu markalar en çok satanlar listesinde yer aldı.
- Renault (%14,18), Opel (%1,27), Togg (%38,76), Citroen (%17,78), Volvo (%61,89), KG Mobility (%99,61), Mini (%24,39), Jaecoo (%53,29), Jeep (%160,34), MG (%7,78), Alfa Romeo (%4,03), Bentley (%100,00), Lamborghini (%166,67) ve Hongqi (%250) satışlarını artırdı.
- Ultra lüks segmentte Lamborghini 8, Bentley ise 12 adet satışla dikkat çekerken, Renault satışını artıran nadir lider markalardan oldu.
- SUV araç tercihi artarken, pazarın her 3 satışından 2'si bu kategoride gerçekleşti; Togg T10X modeli öne çıkarken, KG Mobility, Mini, Jeep, Jaecoo, Volvo ve MG de SUV modelleriyle satışlarını artırdı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde geçen yılın ilk çeyreğine göre %-5,86 küçülme yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre bu yıl ilk çeyrekte toplam otomobil satışlar 210 bin 688 adede geriledi.
SATIŞLAR NEDEN GERİLEDİ?
Yüksek finansman maliyetleri ve sıfır km araçlarda yüksek seyreden fiyatlar satışlar üzerinde baskı oluştururken; Orta Doğu’da yaşanan savaş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de otomobil severleri “bekle-gör” konumuna getirdi.
BİRÇOK MARKA ETKİLENDİ
Satışların azalmasından birçok marka etkilenirken; bu yıl ilk çeyrekte Fiat’ta %-30,51’e varan düşüş, Peugeot’ta %-6,25, Toyota’da %-1,12, Volkswagen’de %-0,94 ve Hyundai’de ise %-0,47 olarak gerçekleşti. Söz konusu markalar buna rağmen “en çok satanlar” listesinde yer almaya devam etti.
SATIŞI YÜKSELEN MARKALAR
Pazardaki daralmaya karşılık bazı markalar ise satışlarını artırmayı başardı. Satış adetlerine göre ilk çeyrekte büyüme performansı gösteren markalar şöyle sıralandı:
|Marka
|Satış Adedi
|Yüzdelik Değişim
|RENAULT
|31.963
|%14,18
|OPEL
|9.738
|%1,27
|TOGG
|9.419
|%38,76
|CITROEN
|8.739
|%17,78
|VOLVO
|4.146
|%61,89
|KG MOBILITY
|4.104
|%99,61
|MINI
|3.040
|%24,39
|JAECOO
|2.491
|%53,29
|JEEP
|1.687
|%160,34
|MG
|637
|%7,78
|ALFA ROMEO
|361
|%4,03
|BENTLEY
|12
|%100,00
|LAMBORGHINI
|8
|%166,67
|HONGQI
|7
|%250
LAMBORGHINI VE BENTLEY
Satışını artıran markalara bakıldığında;
-Ultra lüks segmentte yer alan Lamborghini 8 adet ve Bentley de 12 adet satış rakamına ulaştı. Her iki markada da 3 haneli büyüme dikkat çekti.
-Türkiye otomobil pazarının lideri Renault ise “en çok satanlar listesinde” yer alıp da satışını artıran nadir sayıdaki markalardan oldu.
-Opel ve Citroen de geçen yıla göre daha iyi bir performans gösterdi.
‘SUV’LARDA TOGG
Her geçen gün SUV araç tercihi de artarken, son açıklanan rakamlar pazardaki her 3 satıştan 2’sinin bu kategoride olduğunu gösterdi. Bu kapsamda;
-Yerli üretici TOGG, T10X modelindeki performansı ile bu yılın gözde markaları arasında konumlanıyor.
-KG Mobility (Torres), Mini (Countryman), Jeep, Jaecoo, Volvo, MG gibi üreticiler de SUV modelleri ile bu yıl pazarda ilk çeyrek itibarıyla satışlarını artıran markalardan oldu.