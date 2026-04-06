Bu yılın ilk çeyreğinde otomobil satışları %-5,86 gerilemesine rağmen 14 marka satışlarını artırmayı başardı. Pazarın lideri Renault %14,18 ve yerli üretici TOGG %38,76 oranında büyüme gösterdi. Lamborghini ve Bentley gibi ultra lüks markalarda da 3 haneli büyüme dikkat çekerken, ocak-mart döneminde özellikle SUV araç üreticilerinin yüzü güldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde geçen yılın ilk çeyreğine göre %-5,86 küçülme yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre bu yıl ilk çeyrekte toplam otomobil satışlar 210 bin 688 adede geriledi.

SATIŞLAR NEDEN GERİLEDİ?

Yüksek finansman maliyetleri ve sıfır km araçlarda yüksek seyreden fiyatlar satışlar üzerinde baskı oluştururken; Orta Doğu’da yaşanan savaş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de otomobil severleri “bekle-gör” konumuna getirdi.

BİRÇOK MARKA ETKİLENDİ

Satışların azalmasından birçok marka etkilenirken; bu yıl ilk çeyrekte Fiat’ta %-30,51’e varan düşüş, Peugeot’ta %-6,25, Toyota’da %-1,12, Volkswagen’de %-0,94 ve Hyundai’de ise %-0,47 olarak gerçekleşti. Söz konusu markalar buna rağmen “en çok satanlar” listesinde yer almaya devam etti.

SATIŞI YÜKSELEN MARKALAR

Pazardaki daralmaya karşılık bazı markalar ise satışlarını artırmayı başardı. Satış adetlerine göre ilk çeyrekte büyüme performansı gösteren markalar şöyle sıralandı:

Marka Satış Adedi Yüzdelik Değişim RENAULT 31.963 %14,18 OPEL 9.738 %1,27 TOGG 9.419 %38,76 CITROEN 8.739 %17,78 VOLVO 4.146 %61,89 KG MOBILITY 4.104 %99,61 MINI 3.040 %24,39 JAECOO 2.491 %53,29 JEEP 1.687 %160,34 MG 637 %7,78 ALFA ROMEO 361 %4,03 BENTLEY 12 %100,00 LAMBORGHINI 8 %166,67 HONGQI 7 %250

LAMBORGHINI VE BENTLEY

Satışını artıran markalara bakıldığında;

-Ultra lüks segmentte yer alan Lamborghini 8 adet ve Bentley de 12 adet satış rakamına ulaştı. Her iki markada da 3 haneli büyüme dikkat çekti.

-Türkiye otomobil pazarının lideri Renault ise “en çok satanlar listesinde” yer alıp da satışını artıran nadir sayıdaki markalardan oldu.

-Opel ve Citroen de geçen yıla göre daha iyi bir performans gösterdi.

‘SUV’LARDA TOGG

Her geçen gün SUV araç tercihi de artarken, son açıklanan rakamlar pazardaki her 3 satıştan 2’sinin bu kategoride olduğunu gösterdi. Bu kapsamda;

-Yerli üretici TOGG, T10X modelindeki performansı ile bu yılın gözde markaları arasında konumlanıyor.

-KG Mobility (Torres), Mini (Countryman), Jeep, Jaecoo, Volvo, MG gibi üreticiler de SUV modelleri ile bu yıl pazarda ilk çeyrek itibarıyla satışlarını artıran markalardan oldu.

