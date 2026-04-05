Seat Nisan ayı fiyat listesini güncelledi
Seat 2026 yılı Nisan fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine Nisan ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farklı ne kadar? İşte model model Seat Nisan 2026 fiyat listesi.
- Seat, İbiza, Leon, Arona ve Ateca modellerinin Nisan ayı güncel fiyatlarını duyurdu.
- Yeni İbiza modeliyle birlikte Seat İbiza'nın fiyatı bir miktar yükseldi.
- Satışta olan İbiza, Ateca ve Arona modelleri 2026 model yılıyla, Leon ise 2025 model yılıyla satışta.
- Seat İbiza'nın 2026 model yılı 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli versiyonu 1.785.000 TL'den satışa sunuldu.
- Seat Leon'un 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonu 2.930.000 TL olarak belirtildi.
Seat, Nisan ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerinde fiyatlarını sabit tuttu. Satışa sunulan yeni İbiza ile modelin fiyatı bir miktar yükseldi.
Peki Seat modellerinin 2026 yılı Nisan fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…
Seat markasının satışta olan modellerinden Ibiza, Ateca ve Arona 2026 model yılıyla satılırken, Leon 2025 model yılı ile satışta.
Seat İbiza 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi
YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli - 1.785.000 TL (2026)
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli – 1.647.000 TL (2025)
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.771.000 (2025)
Seat Leon 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi
Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit ( PHEV ) - 2.930.000 TL
Seat Arona 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi
YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli 1.876.000 TL (2026)
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli - 1.740.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.000 TL
Seat Ateca 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi
Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.379.000 TL
Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience Benzinli - 2.656.000 TL
Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli - 2.919.000 TL