Seat 2026 yılı Nisan fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine Nisan ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farklı ne kadar? İşte model model Seat Nisan 2026 fiyat listesi.

Seat, Nisan ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerinde fiyatlarını sabit tuttu. Satışa sunulan yeni İbiza ile modelin fiyatı bir miktar yükseldi.

Peki Seat modellerinin 2026 yılı Nisan fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…

Seat markasının satışta olan modellerinden Ibiza, Ateca ve Arona 2026 model yılıyla satılırken, Leon 2025 model yılı ile satışta.

Seat İbiza 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi

YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli - 1.785.000 TL (2026)

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli – 1.647.000 TL (2025)

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.771.000 (2025)

Seat Leon 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi

Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit ( PHEV ) - 2.930.000 TL

Seat Arona 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi

YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli 1.876.000 TL (2026)

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli - 1.740.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.000 TL

Seat Ateca 2026 yılı Nisan ayı güncel fiyat listesi

Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.379.000 TL

Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience Benzinli - 2.656.000 TL

Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli - 2.919.000 TL



