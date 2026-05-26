Giresun’da balık tutmak için girdikleri derede sel sularına kapılan amca ve yeğeninin son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde amca ile yeğenin sele kapılmadan önce dere kenarında balık avladıkları anlar yer aldı. Yeğen Sedat Çelik defnedilirken, amca Sedat Çelik’i arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni dehşeti yaşamıştı. 54 yaşındaki Sedat Çelik ile 28 yaşındaki yeğeni Sedat Çelik, aniden yükselen sel sularına kapılmıştı.

Balık avı kâbusa döndü! Giresun’da sele kapılan amca ve yeğenin son anları

YEĞENİ BULUNDU, AMCA KAYIP

28 yaşındaki yeğeni Sedat Çelik’in cansız beden suya kapıldığı noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunurken, amcasının cansız bedenine ise ulaşılamamıştı.

Balık avı kâbusa döndü! Giresun’da sele kapılan amca ve yeğenin son anları

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çelik’in cansız bedenini arama çalışmaları devam ederken, amca ile yeğenin, balık avladıkları sırada çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, amca ile yeğenin sele kapılmadan kısa süre önce dere kenarında balık avladıkları görüldü.

Balık avı kâbusa döndü! Giresun’da sele kapılan amca ve yeğenin son anları

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

54 yaşındaki Sedat Çelik’i arama çalışmaları ise üçüncü gününde devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Ordu Deniz Polisi, Giresun Belediyesi İtfaiyesi, Yağlıdere Belediyesi İtfaiyesi, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Trabzon ve Rize’den gelen arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Balık avı kâbusa döndü! Giresun’da sele kapılan amca ve yeğenin son anları

NE OLMUŞTU?

Sağanak yağışın etkili olduğu Giresun’da Yağlıdere Deresi'nde balık tutan Sedat Çelik ve aynı isimdeki yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapıldı. Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Çelik'in cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sedat Çelik için Kanlıca köyündeki kültür merkezi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çelik'in cenazesi, aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

Yeğen Sedat Çelik, Amca Sedat Çelik

Haberle İlgili Daha Fazlası