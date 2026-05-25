Fenerbahçe'nin Ağustos 2024'te zorunlu satın alma opsiyonuyla Serie A temsilcisi Fiorentina'dan transfer ettiği, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Eylül 2025'te İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık gönderdiği Sofyan Amrabat eve dönüyor.

Sezonu LaLiga'da geçiren ve Real Betis'te kariyerine devam etmek isteyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, yüksek maliyeti nedeniyle İspanyol kulübünün 2026-2027 sezonu planlamasının dışında kaldı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için 12 milyon euro ödemişti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Fichero'nun haberine göre; Real Betis yönetimi, hem bonservisi elinde bulunduran Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk talebi hem de yüksek yıllık ücreti sebebiyle 29 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.

Amrabat, Fas Milli Takımı forması giyiyor.

REAL BETIS PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat, İspanyol ekibi formasıyla LaLiga ve Avrupa Ligi'nde toplam 23 maçta forma giydi, sahada kaldığı 1612 dakikada 1 gol kaydetti.

