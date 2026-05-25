SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi: İspanyol kulübü kararını verdi
Fenerbahçe'nin Ağustos 2024'te zorunlu satın alma opsiyonuyla Serie A temsilcisi Fiorentina'dan transfer ettiği, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Eylül 2025'te İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık gönderdiği Sofyan Amrabat eve dönüyor.
Özetle DinleFenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi: İspanyol k...
Kaydet
Spor az önce
Real Betis, yüksek maliyeti nedeniyle Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ı transfer planlarının dışında tuttu.
- Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk bonservis talebi, Real Betis'i transferden vazgeçirdi. Amrabat'ın yüksek yıllık ücreti de İspanyol kulübünün kararında etkili oldu.
- Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, Real Betis formasıyla LaLiga ve Avrupa Ligi'nde toplam 23 maçta görev aldı. Sahada kaldığı 1612 dakikada 1 gol kaydetti.
0:00 0:00
1x
Sezonu LaLiga'da geçiren ve Real Betis'te kariyerine devam etmek isteyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, yüksek maliyeti nedeniyle İspanyol kulübünün 2026-2027 sezonu planlamasının dışında kaldı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Fichero'nun haberine göre; Real Betis yönetimi, hem bonservisi elinde bulunduran Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk talebi hem de yüksek yıllık ücreti sebebiyle 29 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.
REAL BETIS PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat, İspanyol ekibi formasıyla LaLiga ve Avrupa Ligi'nde toplam 23 maçta forma giydi, sahada kaldığı 1612 dakikada 1 gol kaydetti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR