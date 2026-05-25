Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 plaj, çevre standartları, su kalitesi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi kriterleri başarıyla geçerek "mavi bayrak" ünvanını korudu. Yaz sezonunda bölgenin en çok tercih edilen sahilleri, bu ödülle bir kez daha kalitesini tescilledi.

Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Kandıra'da Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço plajları, bu yaz sezonunda da insanlara güvenli, temiz, sağlıklı yüzme alanları sunacak.

PLAJLARDAKİ MAVİ BAYRAK NEYİ TEMSİL EDER?

Plajlarda dalgalanırken sıkça karşılaştığımız "Mavi Bayrak", deniz suyunun temizliğinden çevre yönetimine, can güvenliğinden sunulan hizmetlerin kalitesine kadar uzanan uluslararası prestijli bir çevre ödülünü temsil ediyor.

Sıkı denetimler sonucunda verilen bu etiket, tatilcilere o plajın mikrobiyolojik açıdan yüzmeye tamamen uygun, çevre bilinciyle yönetilen, cankurtaran ve engelli erişimi gibi temel güvenlik ile donanım olanaklarına sahip bir alan olduğunu ifade ediyor.

